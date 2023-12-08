Мир начинает выражать свое возмущение по поводу такого безумного решения МОК и его руководителя Томаса Баха. Первым из украинского спорта это сделал депутат-борец Жан Беленюк.

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Кулеба: Я призываю всех партнеров решительно осудить это позорное решение

Его слова поддержал и Дмитрий Кулеба. Министр иностранных дел Украины сравнил этот допуск российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 с "зеленым светом" по использованию вражеского оружия на соревнованиях, которых ждут все атлеты по олимпийским видам спорта.

Кулеба обратился к миру с призывом осудить позорное решение МОК, кардинально отличающееся от олимпийских принципов.

МОК дал России зеленый свет на использование Олимпиады в качестве оружия. Ведь Кремль будет использовать каждого русского и белорусского спортсмена в качестве оружия в своей пропагандистской войне. Я призываю всех партнеров решительно осудить это позорное решение, подрывающее олимпийские принципы,

– написал Кулеба.

Интересно, что очень долго МОК во главе с Бахом тянули с этим официальным решением. Однако их намеки и заявления позволяли понять, что дело идет к допуску спортсменов из вражеских стран на ОИ в Париж.

В таком случае ждем реакции и действий французских властей. Ведь Олимпиада-2024 начнется 26 июля и пройдет до 11 августа 2024 года.