Финальное решение МОК "уродил" 8 декабря чем шокировал весь цивилизованный мир, а особенно Украину. Украинский спорт медленно реагирует на принятое решение в пользу российских и белорусских спортсменов, имеющих шанс отобраться на Олимпиаду-2024 и выступить там под нейтральным флагом.

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Сальтведт: Печально, что именно такие ценности отстаивает самая влиятельная организация в спорте

Зато появляются первые реакции на безумие МОК со стороны Европы. Свой негатив в сторону Томаса Баха и Комитета "излил" известный комментатор из Норвегии Ян Петтер Сальтведт. По его мнению, президент МОК, как и руководящий орган, уже давно подготавливали это решение о допуске россиян и белорусов к ОИ-2024.

Это очень плохое решение для украинских спортсменов, для доверия к МОК и спорту как таковому. Печально, что именно такие ценности отстаивает самая влиятельная организация в спорте, но в этом решении нет ничего удивительного. Все давно указывало на то, что Томас Бах и его сообщники хотели именно такого решения и активно работали над ним за кулисами,

– заявил норвежский комментатор.

Кстати, не все спортсмены враждебных стран могут и не попасть на Олимпиаду. Всё зависит от результатов квалификации. Напомним, что ранее было решение, что россияне и белорусы уедут на следующую Паралимпиаду. Но, как отметили в Паралимпийском комитете Украины, это решение еще не является свершившимся фактом, а украинская сторона продолжает борьбу, чтобы забрать у россиян и белорусов этот допуск.

Важно! Летняя Олимпиада-2024 стартует 26 июля 2024 года и закончится 11 августа того же года.