Российский флаг не белый, он окровавленный, – Кличко разнес МОК из-за допуска россиян к ОИ

Международный олимпийский комитет взорвал свою репутацию, когда 8 декабря официально допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024. Мир продолжает реагировать на безумие МОК.

Одним из тех, кто разнес решение МОК во главе с Томасом Бахом, стал легенда бокса Владимир Кличко. Бывший боксер заверил, что нейтральный статус спортсменов враждебных стран будет только формальным.

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Кличко: Этот фальшивый нейтралитет служит для сокрытия военных преступлений

Кличко-младший заявил, что финальное решение МОК портит олимпийский дух, а белое знамя россиян и белорусов на самом деле не является белым, а окрашенным кровью.

МОК решил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Париже под "нейтральным" флагом. Этот фальшивый нейтралитет служит для сокрытия военных преступлений. Российский флаг не белый, он окровавлен. Это решение портит олимпийский дух,

– написал Кличко-младший.

Это решение Комитета раскритиковали в украинском спорте и среди европейских представителей. Также МОК уничтожили своими заявлениями министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

В то же время бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко сделал призыв бойкотировать ОИ-2024 после такого решения МОК.

Отметим, что Олимпийские игры-2024 будут проходить с 26 июля по 11 августа в Париже.