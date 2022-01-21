Боксершам не выплатили призовые за медали Евро-2019

Медали Украины принесли Анна Охота в весовой категории до 48 килограммов и Мария Бова – до 64 килограммов. Девушкам, по словам Гордиенко, перед ЧМ-2018 обещали финансовое вознаграждение за медали.

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Перед вылетом на чемпионат мира у нас была открытая тренировка, на которой присутствовали президент ФБУ Владимир Продивус и вице-президент Дмитрий Шенцев, и тем, кто завоюет серебряную медаль, Владимир Степанович пообещал определенную сумму денег,

– рассказал экс-тренер сборной.

Гордиенко заявил, что часть денег выплатили с опозданием не полностью, из-за чего боксерки были расстроены.

"К сожалению, выплатили деньги с опозданием, и то – не полностью. Девушки расстроены. Ведь если нас уже на таком уровне обманывают и не выполняют свои обещания, то это очень неприятно. Конечно, это негативно влияет на психологическое состояние. Дмитрий Шенцев тогда наградил нас, но он выплатил только свою долю. А вторая? Я звонил тогда в федерацию, говорил Донатасу Пискуну. Мне ответили: "Поблагодарите, что хоть это дали", – отметил Гордиенко.

Бывший наставник сборной Украины рассказал, что спортсменки ничего не получили за медали чемпионата Европы в 2019 году.

В 2019 году на чемпионате Европы в Испании наши девушки завоевали пять медалей. Да, к сожалению, тоже без золота, но была серебряная награда. И девчонки за это ничего не получили. Нам, правда, никто и не обещал, но хоть как-то отметить их можно было, я считаю,

– сказал тренер.

На Евро-2019 "серебро" выиграла Татьяна Шевченко. Бронзовые награды получили Анна Охота, Татьяна Коб, Мария Боа и Анастасия Черноколенко.