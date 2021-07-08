В своем официальном заявлении Российский футбольный союз пишет, что решение о расторжении контракта было принято "совместно с главным тренером". При этом вместе с тренером соглашение расторгли и с его тренерским штабом.

Читайте также "Мы снова в дерьме": как россияне отреагировали на позорный провал на Евро-2020

Сейчас РФС начинает поиск нового тренера для сборной России.

За что уволили Черчесова

Официальной причины почему с Черчесовым расторгли контракт – не озвучено. Вполне вероятно, что это сделано из-за провального выступления команды на Евро-2020. Россияне дважды были разгромлены (проиграли Бельгии 3:0, а в Дании – 4:1) и заняли последнее место в группе.

Кто может стать тренером сборной России

Еще перед увольнением Черчесова российские СМИ составили список вероятных кандидатов на пост главного наставника команды. Российским специалистам там решили не доверять больше. В список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят: