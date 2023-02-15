Пытаются вылезти в цивилизованный мир: Россия сыграет товарищеский матч с участником ЧМ-2022

Сборная России по футболу еще пытается пользоваться правом играть хоть товарищеские поединки на международном уровне. Стране-агрессору удалось найти соперника за пределами Европы.

Россияне проведут матч со сборной Ирана в неофициальном статусе. Событие анонсировал президент федерации футбола Ирана.

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О скандальном поединке со сборной России лично сообщил руководитель футбола Ирана Мехди Таж. Матч со страной-агрессором пройдет в Тегеране, в столице дружественной для России страны. Братская игра запланирована на конец марта. Кроме России, Иран встретится также с соседним Ираком. Кстати, у сборной Ирана нет главного тренера, поскольку Карлуш Кейруш покинул азиатскую команду после ее вылета из ЧМ-2022.

Отрадные поединки сборной России