Пытаются вылезти в цивилизованный мир: Россия сыграет товарищеский матч с участником ЧМ-2022
Источник:Persian Soccer
Сборная России по футболу еще пытается пользоваться правом играть хоть товарищеские поединки на международном уровне. Стране-агрессору удалось найти соперника за пределами Европы.
Россияне проведут матч со сборной Ирана в неофициальном статусе. Событие анонсировал президент федерации футбола Ирана.
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О скандальном поединке со сборной России лично сообщил руководитель футбола Ирана Мехди Таж. Матч со страной-агрессором пройдет в Тегеране, в столице дружественной для России страны. Братская игра запланирована на конец марта. Кроме России, Иран встретится также с соседним Ираком. Кстати, у сборной Ирана нет главного тренера, поскольку Карлуш Кейруш покинул азиатскую команду после ее вылета из ЧМ-2022.
Отрадные поединки сборной России
- Стране-агрессору запрещено проводить официальные матчи под эгидой ФИФА и УЕФА из-за войны России против Украины.
- В 2022 году россияне успели провести три потрясающих товарищеских поединка с азиатскими командами. А именно с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Также у России были все шансы сыграть неофициальный поединок со сборной Боснии и Герцеговины. Однако после ряда протестов со стороны балканских фанатов и футболистов, матч таки не состоялся.
- Россияне целенаправленно хотят переквалифицироваться из европейской команды в азиатскую, чтобы сбежать из под эгиды УЕФА.
- Также сборная России рассматривала вариант с участием в Копа Америка.
- УАФ уже подала жалобу в УЕФА по абороны российским командам проводить даже товарищеские матчи.