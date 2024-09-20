"Пусть вернет обратно все призовые": в России подгорело из-за проукраинского заявления Карлсена
В России отреагировали на заявление чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена относительно отмены санкции. Чиновники из страны-террористки решили напомнить о призовых, которые шахматист в свое время заработал в России.
Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал заявление Магнуса Карлсена о санкциях против российских и белорусских шахматистов. Чиновник предложил гроссмейстеру вернуть деньги, которые он заработал в России, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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В России напомнили Карлсену о заработанных деньгах
Сначала Смагин обвинил Карлсена в корыстных действиях. Мол, он выступает против россиян, потому что боится конкуренции.
Кроме того, представитель страны-агрессора вспомнил времена, когда Карлсен приезжал в Россию на турниры и выигрывал солидные призовые. Поэтому после своих антироссийских заявлений Магнус должен вернуть их обратно.
Я бы напомнил Карлсену, что старт его профессиональной карьеры состоялся в России. Он мальчиком приезжал в нашу страну, играл на различных турнирах и заработал здесь немало денег. Прежде чем говорить что-то негативное о России, Карлсену тогда неплохо было бы вернуть долг, все эти призовые,
– заявил Смагин.
В завершение вице-президент ФШР включил старую методичку про "спорт вне палитики". Это и неудивительно, ведь когда россиянам напоминают о их преступлениях, они сразу начинают отделять себя от действий своего руководства.
"Я вообще крайне негативно отношусь к политическим заявлениям людей, которые в этом не понимают, не понимают и не влияют на эти процессы. Спортсмены должны заниматься спортом, а не политикой", – сказал российский чиновник.
Почему у россиян подгорело от заявлений Карлсена
- Напомним, что перед шахматной Олимпиадой представитель Кыргызстана предложил ФИДЕ восстановить в своих правах федерации России и Беларуси.
- Это вызвало естественное возмущение со стороны Украины и международных организаций. По инсайдерской информации, давление на ФИДЕ подействовало и санкции остаются в действии.
- Последней каплей для россиян стало выступление Магнуса Карлсена во время получения награды лучшего игрока за последние 100 лет.
- По мнению Карлсена, эту награду должен был получить Гарри Каспаров, который публично попросил бы не отменять санкции против российской и белорусской шахматных федераций. С чем полностью соглашается норвежский шахматист.