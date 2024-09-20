"Пусть вернет обратно все призовые": в России подгорело из-за проукраинского заявления Карлсена

В России отреагировали на заявление чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена относительно отмены санкции. Чиновники из страны-террористки решили напомнить о призовых, которые шахматист в свое время заработал в России.

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал заявление Магнуса Карлсена о санкциях против российских и белорусских шахматистов. Чиновник предложил гроссмейстеру вернуть деньги, которые он заработал в России, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В России напомнили Карлсену о заработанных деньгах

Сначала Смагин обвинил Карлсена в корыстных действиях. Мол, он выступает против россиян, потому что боится конкуренции.

Кроме того, представитель страны-агрессора вспомнил времена, когда Карлсен приезжал в Россию на турниры и выигрывал солидные призовые. Поэтому после своих антироссийских заявлений Магнус должен вернуть их обратно.

Я бы напомнил Карлсену, что старт его профессиональной карьеры состоялся в России. Он мальчиком приезжал в нашу страну, играл на различных турнирах и заработал здесь немало денег. Прежде чем говорить что-то негативное о России, Карлсену тогда неплохо было бы вернуть долг, все эти призовые,

– заявил Смагин.

В завершение вице-президент ФШР включил старую методичку про "спорт вне палитики". Это и неудивительно, ведь когда россиянам напоминают о их преступлениях, они сразу начинают отделять себя от действий своего руководства.

"Я вообще крайне негативно отношусь к политическим заявлениям людей, которые в этом не понимают, не понимают и не влияют на эти процессы. Спортсмены должны заниматься спортом, а не политикой", – сказал российский чиновник.

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