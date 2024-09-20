Получив награду он поддержал Украину и призвал не отменять санкции против россиян и белорусов, что собирались сделать на Генассамблее в Будапеште. Во время речи норвежец, в частности, ссылался на такую же позицию другой легенды шахмат Гарри Каспарова.

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Полная солидарность с Украиной

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который является уроженцем Баку и российским оппозиционером, отреагировал на такие слова Магнуса Карлсена. Он засыпал комплиментами 33-летнего гроссмейстера на своей странице в соцсети X, добавив в своем сообщении флаг Украины:

Конечно, я бы это сделал и делаю! Во многих смыслах, я вряд ли мог бы пожелать лучшего преемника, чем Магнус. Чтобы быть великим шахматистом, необязательно иметь замечательный характер, поэтому это вдвойне больше впечатляет, что он достиг и того, и другого.

Отметим, что во время речи Магнуса Карлсена рядом с ним на сцене был президент ФИДЕ россиянин Аркадий Дворкович, который лично вручил норвежцу приз.

Относительно отмены санкций, то все решится 21-22 сентября. Сейчас, по инсайдерской информации, все идет к тому, что бан для федераций шахмат России и Беларуси останется, однако все еще возможны послабления для юниоров и спортсменов с ограниченными возможностями.