ФИДЕ разрешила представителям России и Беларуси выступать на международных соревнованиях только под флагом организации. Однако такое развитие событий не нравится президенту Федерации шахмат Кыргызстана.

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Зашквар от Толбаева

Радослав Единак сообщил, что решение вернуть россиян и белорусов в соревнования многие считают абсолютно неприемлемым, однако президент Федерации шахмат Кыргызстана, Бабур Толбаев, с этим не согласен. Он подал просьбу вернуть спортсменов враждебных стран и оно было включено в повестку дня общего собрания.

За такими выводами могут скрываться разные интриги, решение будет принято во время встречи 22 сентября в Будапеште, в которой я буду участвовать как делегат от Польши. Право голоса имеют 199 делегатов из 199 стран. Указ остается неизменным на протяжении многих лет, и каждая страна, независимо от количества шахматистов, имеет один голос,

– написал Единак.

Справка. Президент Польской федерации шахмат отметил, что против шахматистов обеих стран были введены санкции. Они не могут участвовать в международных командных соревнованиях, и игроки могут играть только под нейтральным флагом (или сменить федерацию).

Отметим, что запрет на выступления российских и белорусских шахматистов под своими флагами рассчитан до 2025 года.