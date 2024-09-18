21 и 22 сентября в Будапеште на Генассамблее международной шахматной федерации должны были рассмотреть возвращение России и Беларуси к турнирам. Однако Совет ФИДЕ отклонил предложение Кыргызстана, сообщает Chessdom.

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Россияне и белорусы не будут соревноваться под своим флагом

По информации источников из шахматной Олимпиады, международное давление подействовало. Национальные федерации ФИДЕ получили письма-предупреждения от МОК, ARISF (Ассоциация признанных МОК международных спортивных федераций) и западных государственных учреждений.

Благодаря единству союзников Украины Совет ФИДЕ отклонил предложение Кыргызстана. Сейчас инициаторы возвращения россиян предлагают исключить из списка запрета команды с ограниченными возможностями или юниоров. Нечто похожее происходило в футболе, где ФИФА и УЕФА собирались разрешить выступать юношеским командам России в международных турнирах.

Отметим, что ФИДЕ находится под огромным влиянием России. С 2018 года Международную федерацию шахмат возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, который был помощником президента страны-агрессорки.

Напомним, что украинские шахматисты написали письмо с призывом предотвратить возвращение России и Беларуси к соревнованиям под своими флагами. Его подписали участники шахматной Олимпиады: Василий Иванчук, Руслан Пономарев, Наталья Букса, Анна Ушенина и другие.