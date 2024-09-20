Віцепрезидент Федерації шахів Росії (ФШР) Сергій Смагін прокоментував заяву Магнуса Карлсена про санкції проти російських та білоруських шахістів. Чиновник запропонував гросмейстеру повернути гроші, які він заробив у Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Росії нагадали Карлсену про зароблені гроші

Спочатку Смагін звинуватив Карлсена у корисливих діях. Мовляв, він виступає проти росіян, тому що боїться конкуренції.

Крім того, представник країни-агресорки згадав часи, коли Карлсен приїздив до Росії на турніри та вигравав солідні призові. Тож після своїх антиросійських заяв Магнус повинен повернути їх назад.

Я б нагадав Карлсену, що старт його професійної кар'єри відбувся в Росії. Він хлопчиком приїжджав до нашої країни, грав на різних турнірах і заробив тут чимало грошей. Перш ніж говорити щось негативне про Росію, Карлсену тоді непогано було б повернути борг, усі ці призові,

– заявив Смагін.

На завершення віцепрезидент ФШР увімкнув стару методичку про "спорт внє палітікі". Це й не дивно, адже коли росіянам нагадують про їх злочини, вони одразу починають відокремлювати себе від дій свого керівництва.

"Я взагалі вкрай негативно ставлюся до політичних заяв людей, які в цьому не розуміють, не розуміються і не впливають на ці процеси. Спортсмени мають займатися спортом, а не політикою", – сказав російський чиновник.

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