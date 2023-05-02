Оккупанты в Крыму жалуются, что в России не хотят иметь с ними дела. Все обусловлено бредом страны-террористки вернуться в цивилизованный мир.

С 2014 года Крым находится под оккупацией России. Все это время страна-террористка называет аннексированный полуостров своей территорией, хотя это признают только единицы государств в мире.

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При этом РФ интегрирует все крымские организации в свои институты, в том числе и в спорте. Но в легкой атлетике что-то пошло не так, и россияне предали оккупированных крымчан.

Так называемый президент Федерации лёгкой атлетики Севастополя Игорь Паклин заявил, что его организацию не собираются включать в состав Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Это обусловлено бредом ВФЛА восстановить свое членство в World Athletics.

Министерство спорта России решило, что мы как юридическое лицо зарегистрируемся и будем работать параллельно с ВФЛА, но без подтверждения членства во всероссийской федерации. Пока в Севастополе не появится крытый легкоатлетический манеж, о развитии спорта говорить очень сложно. Без такого манежа спортсмены теряют 4-5 месяцев подготовки в год. Севастополь не заслужил такого отношения. Это федеральный город. Не иметь ни одного легкоатлетического манежа – это унизительно,

– заныл коллаборант.

Отметим, что членство ВФЛА в World Athletics приостановлено еще в 2015 году из-за систематических случаев использования допинга. После этого спортсмены из России выступали под нейтральным флагом.

Но после начала полномасштабного вторжения в Украину мировая организация полностью устранила спортсменов из РФ и Белоруссии от международных соревнований. Более того, даже скандальные рекомендации МОК по возвращению атлетов из стран-террористок не поколебали позицию World Athletics. Организация продлила бан спортсменов из этих государств.