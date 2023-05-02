Із 2014 року Крим знаходиться під окупацією Росії. Весь цей час країна-терористка називає анексований півострів своєю територією, хоча це визнають лише одиниці держав-посіпак у світі.

До теми Зберегли санкції для Росії, але поновили членство: суперечливе рішення World Athletics

При цьому РФ інтегрує всі кримські організації у свої інститути, в тому числі і в спорті. Але у легкій атлетиці щось пішло не так і росіяни зрадили окупованих кримчан.

Так званий президент Федерації легкої атлетики Севастополя Ігор Паклін заявив, що його організацію не збираються включати у склад Всеросійської федерації легкої атлетики. Обумовлено це маренням ВФЛА відновити своє членство у World Athletics.

Міністерство спорту Росії вирішило, що ми просто як юридична особа зареєструємось і працюватимемо паралельно з ВФЛА, але без підтвердження членства у всеросійській федерації. Поки у Севастополі не з’явиться критий легкоатлетичний манеж, про розвиток виду спорту говорити дуже складно. Без такого манежу спортсмени втрачають 4-5 місяців підготовки на рік. Севастополь не заслужив такого ставлення. Це федеральне місто. Не мати жодного легкоатлетичного манежу – це принизливо,

– занив колаборант.

Відзначимо, що членство ВФЛА у World Athletics призупинено ще у 2015 році через систематичні випадки використання допінгу. Після цього спортсмени з Росії виступали під нейтральним прапором.

Але після початку повномасштабного вторгнення в Україну світова організація повністю усунула спортсменів з РФ та Білорусі від міжнародних змагань. Ба більше, навіть скандальні рекормендації МОК щодо повернення атлетів з країн-терористок не похитнули позицію World Athletics. Організація продовжила бан спортсменів з цих держав.