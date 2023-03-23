В четверг, 23 марта, состоялся совет World Athletics. На заседании был принят ряд важных решений в отношении спортсменов из стран-агрессоров.
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После семи лет отстранения из-за нарушения допинг-правил была восстановлена российская легкоатлетическая федерация. Восстановление россиян стало возможным после соблюдения всех требований World Athletics.
Однако отстранение от соревнований россиян и белорусов было продолжено из-за вторжения России в Украину. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу подтвердил пролонгацию санкций.
"Как я отмечал при введении этих мер в прошлом году, беспрецедентные санкции, введенные против России и Беларуси странами и отраслями промышленности во всем мире, кажутся единственным мирным способом взорвать и разрушить текущие намерения России и восстановить мир.
Смерть и разрушения, которые мы наблюдаем в Украине в течение последнего года, включая смерть около 185 спортсменов, лишь укрепили мою решительность в этом вопросе.
Репутация наших крупных международных соревнований уже была существенно повреждена действиями российского и белорусского правительств из-за трудностей, причиненных украинским спортсменам, и разрушения спортивной системы Украины.
Российские и белорусские спортсмены, многие из которых военные, не должны быть бенефициарами этих действий
Спортсмены, официальные лица и вспомогательный персонал из России и Белоруссии все еще исключены в ближайшем будущем", – заявил Себастьян Коу.
Какие санкции продлили против россиян и белорусов
- запрет на проведение международных соревнований;
- посещение, выступление и голосование на встречах конгресса World Athletics;
- запрет на аккредитацию всех мер серии World Athletics;
- запрет членам российской и белорусской федерации участвовать в любых профессиональных программах развития от World Athletics.
Кроме того, совет World Athletics рекомендовал организаторам различных турниров (в том числе Бриллиантовой лиги) по легкоатлетическим соревнованиям сохранить санкции против представителей стран-агрессоров.