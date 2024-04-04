Вже цього літа у Парижі пройдуть літні Олімпійські Ігри-2024. Змагання привертає велику кількість фанатів, що вимагатиме від країни-господарки вжити додаткових заходів безпеки.

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Франція остерігається атак з боку Росії

Головне управління внутрішньої безпеки Франції вже заявляло про можливі теракти під час церемонії відкриття Олімпіади. Це стосувалось ісламських радикалів, але президент країни Еммануель Макрон не виключає і інші загрози.

Голова держави вважає, що Росія також може становити загрозу Олімпійським іграм. Макрон заявив, що, на його думку, немає жодних сумнівів у тому, що ця країна використає змагання як мінімум для інформаційної атаки на Францію.

Одним із аспектів для атаки може бути церемонія відкриття. Французи планують провести її на відкритій місцевості, на річці Сена. Для забезпечення порядку та нейтралізації терактів буде залучено більше 45 тисяч поліцейських.

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Раніше Франція вже попросила у 45 країн світу надіслати до себе військових та персонал задля забезпечення безпеки на Іграх. Сама Олімпіада відбудеться з 26 липня по 11 серпня цього року.