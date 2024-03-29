Уже ближайшим летом в Париже пройдут 33-е Олимпийские Игры. Соревнования обещают вызвать немалый интерес со стороны любителей спорта, что потребует от организаторов принять существенные меры безопасности.

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Повышенная возможность терактов

26 июля на арене "Стад-де-Франс" пройдет церемония открытия Игр. При этом Париж планирует провести парад флагов на реке Сена, но эта идея оказалась на грани срыва.

Европейские СМИ пишут, что французская разведка опасается терактов во время мероприятий на открытой местности. Среди возможных угроз называются атаки террористов-одиночек с оружием или наезд транспортных средств на толпу людей.

Главное управление внутренней безопасности Франции ожидает активизацию спящих ячеек экстремистов из Азии. Именно поэтому организация рекомендует властям перейти к "плану Б", а именно к организации церемонии открытия в закрытом помещении.

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Теракт в 2015 году

Напомним, что ранее Париж уже переживал несколько громких терактов, в том числе во время спортивного события. Так, 13 ноября 2015 года в столице Франции состоялась серия нападений террористов-смертников, один из которых был вблизи стадиона "Стад-де-Франс".

Именно в то время на главной арене страны проводился товарищеский матч между Францией и Германией. Напомним, что Олимпийские Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.