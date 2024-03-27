По словам Московичи, Франция потратит ориентировочно 3-5 миллиардов евро. Точную сумму озвучат позже.

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Сколько будет стоить Олимпиада в Париже

"Мы до сих пор не знаем, сколько будет стоить Олимпиада. Но эти Игры будут стоить 3, 4 или 5 миллиардов евро", – сказал Московичи.

Ранее Франция оценивала, что Олимпиада обойдется в около 3 миллиардов евро. Общая стоимость составит около 9 миллиардов, включая негосударственные средства.

Отметим, что расходы на Олимпийских часто растут на последних этапах подготовки, поскольку появляются внебюджетные расходы или нужны дополнительные средства для ускорения незавершенных строительных работ.

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