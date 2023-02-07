Международный олимпийский комитет продолжает искать возможности для россиян и белорусов принять участие в Олимпийских Играх-2024. Несмотря на войну в Украине. Организация хочет им разрешить выступать под нейтральным флагом.
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Президент МОК Томас Бах является одним из инициаторов возвращения россиян и белорусов. Его поддерживают ООН, президент Франции Эммануэль Макрон и другие политики.
Впрочем, есть представители Франции, для которых геноцид украинцев – не пустой звук. Мэр Парижа Анн Идальго выступила против допуска спортсменов из стран-агрессорок до тех пор, пока идет война в Украине.
Пока Россия будет продолжать войну против Украины, я не хочу, чтобы на парижской Олимпиаде была российская делегация. Это недопустимо,
– заявила Идальго.
Интересно, что еще в январе Анн предлагала допустить к Олимпиаде россиян и белорусов под нейтральным флагом. К слову, Украина готова бойкотировать Олимпийские Игры в таком случае.
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К слову, мы не одни в желании изолировать Россию и Белоруссию. Польша уже инициировала антироссийскую коалцию по спорту. Около 40 стран готовы выдвинуть МОК аналогичный ультиматум.
Позиция Международного олимпийского комитета по отношению к россиянам и белорусам:
- В марте 2022 года после начала полномасштабной войны МОК осудил вторжение РФ.
- Организация рекомендовала федерациям не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, но оставляла за ними право самостоятельно решать этот вопрос.
- МОК запретил флаги, гимны, цвета или другие символы стран-террористок на спортивных мероприятиях.
- Представителям властей России и Беларуси запрещено посещать любое международное спортивное мероприятие или встречу.
- Относительно Олимпиады-2024, МОК собирается разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство.
- Спортсмены, полностью поддержащие Олимпийскую хартию, смогут принять участие в Олимпийских Играх.
- Частью хартии является миротворческая миссия МОК, поэтому табу будет наложено на тех, кто активно поддерживал войну в Украине.
- Все заявки атлетов из России и Белоруссии будут проходить индивидуальную тщательную проверку.