Международный олимпийский комитет продолжает искать возможности для россиян и белорусов принять участие в Олимпийских Играх-2024. Несмотря на войну в Украине. Организация хочет им разрешить выступать под нейтральным флагом.

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Президент МОК Томас Бах является одним из инициаторов возвращения россиян и белорусов. Его поддерживают ООН, президент Франции Эммануэль Макрон и другие политики.

Впрочем, есть представители Франции, для которых геноцид украинцев – не пустой звук. Мэр Парижа Анн Идальго выступила против допуска спортсменов из стран-агрессорок до тех пор, пока идет война в Украине.

Пока Россия будет продолжать войну против Украины, я не хочу, чтобы на парижской Олимпиаде была российская делегация. Это недопустимо,

– заявила Идальго.

Интересно, что еще в январе Анн предлагала допустить к Олимпиаде россиян и белорусов под нейтральным флагом. К слову, Украина готова бойкотировать Олимпийские Игры в таком случае.

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К слову, мы не одни в желании изолировать Россию и Белоруссию. Польша уже инициировала антироссийскую коалцию по спорту. Около 40 стран готовы выдвинуть МОК аналогичный ультиматум.

Позиция Международного олимпийского комитета по отношению к россиянам и белорусам: