Минулого року спорт почав відмежовуватись від росіян через війну в Україні. Команди не допускали до змагань, а спортсмені змушували виступати під нейтральним прапором.
До теми Найкращий друг Росії та Путіна: як президент МОК Томас Бах підігрує Кремлю
Втім із наближенням Олімпійськиї Ігор МОК планує дозволити представникам РФ повернутись до змагань. У свою чергу представники України намагаються донести до організація хибність такого вчинку.
Міністр закордонних справ нашої країни Дмитро Кулеба опублікував відео про зв'язок російських спортсменів з політикою держави. У ньому були згадані Алєксандр Овєчкін, Єлєна Ісінбаєва, Нікіта Нагорний, Євгєній Рилов та інші.
Спорт, державна пропаганда і армія в Росії нероздільні. А зараз Путін уже ввів у спорт не лише політику, а й у воєнні злочини. Російські та білоруські спортсмени не можуть брати участь у паризькій Олімпіаді чи будь-якій іншій великій спортивній події,
– так підписав відео Кулеба.
Можливе повернення росіян в спорт:
- МОК поки не приймав рішення про допуск спортсменів з РФ та РБ, але голова організації Томас Бах продовжує шукати варіанти із поверненням представників країн-терористок.
- Майже всі спортсмени та посадові особи з України виступили проти ймовірного повернення росіян. Справа доходить навіть добойкота змагань, у яких беруть участь росіяни.
- Міністри спорту 35 країн виступили проти участі спортсменів з РФ, серед них – Польщі, Великої Британії, Німеччини, Японії та Франції.
- Одними з перших офіційно допустила росіян Міжнародна федерація фехтування, що визвало розпач у Ольги Харлан
- У свою чергу Міжнародна федерація легкої атлетики продовжила бан для представників країн-терористок.