Россия – это большая тюрьма, – интервью с Бех-Романчук о сезоне, войне и устранении россиян

Марина Бех-Романчук еще раз доказала всему миру, что является настоящей "Королевой длины" в Украине и мире. Несмотря на постоянные перелеты, волнение за Украину, которую каждый день обстреливают оккупанты, легкоатлетка продемонстрировала хороший сезон. О выступлениях, оправданном риске и отстранении россиян – читайте в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Марина Бех-Романчук – украинская легкоатлетка, которая смогла не только качественно прыгать в родной длине, но и показывать классные результаты в новом тройном прыжке. Ольга Саладуха, успешно выступавшая в тройном, только бы похлопала Марине после такого сезона.

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В рамках проекта "Интервью 24" мы пообщались с Мариной Бех-Романчук и узнали, как новая дисциплина стала ее козырем, о влиянии побед спортсменов на войну в Украине и российских атлетов, которые своим молчанием "похоронили" себя как профессиональных спортсменов.

"Будем выживать в этих сложных условиях": о сезоне и новой спорной системе

Этот сезон не похож на все ваши предыдущие годы выступлений. Вы соревновались сразу в двух дисциплинах – тройном и в прыжках в длину. Как вообще оцените свои выступления в этом году?

Честно говоря, у меня двоякое отношение и ощущение от этого сезона. Не все запланированное удалось претворить в жизнь, хотя назвать сезон неудачным тоже не могу. Это очень познавательный сезон, в котором столкнулась со многими новинками, на которые не всегда удалось правильно реагировать.

Что имели в виду под словом "новинки"?

Сталкивалась с новыми испытаниями, ведь в этом сезоне соревновалась сразу в двух дисциплинах. Бывали этапы, когда два вида проходили не в один день, а почти в одно время. Не всегда удавалось подойти ко всему с правильной стороны. Надо было привыкать, ведь впервые в карьере столкнулась с такой ситуацией. Сезон показался познавательным и очень интересным.



Марина Бех-Романчук во время соревнований / Фото из инстаграма легкоатлетки

В предыдущем интервью с нами вы рассказывали о новых правилах соревнований, вызвавших немало спорных ситуаций в течение сезона. Требовали ли легкоатлеты вернуть старую систему? Вообще поднимался снова вопрос новых правил?

Больше этого вопроса легкоатлеты не поднимали. Хотя было много случаев, когда легкоатлеты выкладывали в своих соцсетях видео с моментом спорного скачка. На некоторых из них это заступление даже сложно назвать заступом. Та самая Ивана Шпанович, ставшая на чемпионате мира седьмой. Сербка опубликовала свой прыжок, который был за 7 метров. Кстати, идентичное попадание, которое было у меня в Сербии. Она написала обширный текст, в котором затронула тему новой системы. К сожалению, менять ее не будут, а возвращения старой даже не следует ждать...

Никто не реагирует на наше недовольство. Не знаю, что должны сделать легкоатлеты, чтобы достучаться до людей, которые ввели эту систему. Нам ничего не остается, как просто адаптироваться к тому, что уже есть. Будем "выживать" в этих новейших условиях.

Также приведу пример шведа, который тоже имел похожее попадание. На чемпионате Европы был подобный момент с британцем, который даже успел пробежать круг уважения после объявления результатов. Однако у него забрали награду после того, как одна из сборных подала протест. В итоге – британец оказался за пределами пьедестала. Это говорит о том, что новая система не идеальна и дает сбой. Возможно, ее будут совершенствовать, но возвращать предыдущие правила уже точно никто не будет.

Почему же тогда ввели новую систему, которая настолько несовершенна и неточна?

Первая из причин – скорость. По старой системе после заступа легкоатлета нужно было менять кассету. Эта процедура занимала некоторое время. А сейчас ничего менять не нужно. Все снимается на камеру, все гораздо быстрее. Во-вторых, это количество судей. Над планкой не нужно сидеть двум – трем судьям, которые даже не могут отвести от нее взгляд. Прежде всего, изменение системы связано со временем. Новые правила значительно экономят время соревнований.



Марина Бех-Романчук о сезоне / Фото из инстаграма легкоатлетки

"Несли угрозу для жизни спортсменов": о медальном старте в тройном в Дохе

Раньше в прыжках в длину использовали брусок. Вдоль его линии устанавливали пластилиновый индикатор, который показывал, был ли заступ у легкоатлета. По новой системе все снимается на камеру, а через повтор можно просмотреть чистоту прыжка.

Уже на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе вы стали автором "серебра" в тройном прыжке. Ожидали ли такого яркого старта?

Перед стартом сезона разговаривал со своими менеджерами, которые спрашивали: "Марина, какие соревнования ты будешь пропускать, а где примешь участие?". Мы очень долго выбирали, где будем стартовать, а где нет. Ведь выбор этого сезона был у меня очень большой. Что касается соревнований в Дохе, то поехали туда еще "свежими" и "зелеными". Фактически я еще не знала, чего могу от себя ожидать. Конечно, у меня были контрольные тренировки, но их не было так много, чтобы понять свой функционал до конца. Рассчитывала, что смогу начать сезон с 14,40 до 14,50.

В Дохе легкоатлетов ждало настоящее испытание и соревнование с сильным ветром. Если когда-то во время таких условий на длине могла с уверенностью сказать: "Вау, круто". То в тройном было все наоборот, сложно было справиться с порывами ветра, который был еще одним препятствием. Мне пока сложно передать словами, насколько сильно этот ветер препятствовал в секторе. Меня бросало в разные стороны, но только не в сектор. Но, в конце концов, получился очень хороший результат, остались только положительные эмоции. В Дохе прощупали все особенности нового вида.

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Были ли варианты с переносом соревнований?

Тогда организаторы Бриллиантовой лиги отменили только мужской шест, ведь такие погодные условия несли угрозу жизни спортсменов. Все остальные виды провели. О переносе речь не шла, ведь пришедший в Доху циклон принес с собой такую плохую погоду не на один день. Ждать улучшения погодных условий никто не мог. Поэтому на следующий день в манеж перенесли только шест.

Видео победной попытки Бех-Романчук

Чемпионат мира в Юджине прошел для вас без награды. Смогли ли следующие удачные выступления перекрыть горечь отсутствия медали в США?

Честно говоря, горечь осталась, ведь в Юджине должна была быть медаль. Да, возможно, не две. Но с уверенностью могу сказать, что в тот момент сделала в секторе на длине все, на что способна была. А вот медаль в тройном должна была взять. Была готова гораздо лучше, чем на чемпионате Европы как морально, так и физически. Мы готовы были прыгать очень далеко.

Даже принимая во внимание первую попытку, которую я излагала в своем инстаграме, которая была с маленьким заступом. Сама попытка была слабой. На последнем шаге я вообще слетела с ноги, не окончив двигательное действие. Этот скачок был ориентировочно на 14,90 и был настолько легок, что мне сложно даже передать словами. Я бросила сектор с улыбкой на лице, ведь понимала, что почти ничего не сделала, а при этом почти прыгнула на 15-метровый рубеж. Конечно, было больно. Еще долгое время не могла смириться с тем, что произошло. Сложно было отпустить старое и настраиваться на новые соревнования.

"Не просто говоришь со стеной": о работе с психологом

В этом сезоне вы начали работать с психологом. Расскажите немного подробнее об этом сотрудничестве?

Этот год можно назвать испытательным для нас обоих. Надеюсь, что будем продолжать еще теснее наше сотрудничество, ведь это действительно нужно. Считаю, что профессиональные спортсмены, достигающие высоких результатов, должны работать с психологами. Часто бывает одних тренировок мало, чтобы показывать хороший результат. Очень часто большую роль играет психологическая настройка. Именно психологи могут помочь тебе в этом.

Что побуждало к такому сотрудничеству с профессионалом?

Подготовка к Олимпиаде и сами соревнования на Играх-2020 были для меня очень сложными. К тому же имела проблемы со здоровьем. После возвращения домой было трудно смириться с тем, что приехала без награды.

Понятно, что не смогу достартовать сезон без поддержки такого профессионала. Поэтому обратилась за помощью к психологу. К человеку, который выслушает, когда нужно смотивировать или отругать. Благодаря этому легче пережить какие-то моменты. Ты разговариваешь с профессионалом, а не просто говоришь со стенкой, которая тебе молча в ответ: "Я тебя поняла". Постоянно поддерживаем связь онлайн.



Марина Бех-Романчук / Фото из инстаграма легкоатлетки

"Люди выкрикивали украинские лозунги": как Украину поддерживали на соревнованиях

В начале полномасштабного вторжения России в Украину вы отмечали большую поддержку легкоатлетической семьи и простых болельщиков со всего мира. Изменилась ли эта поддержка на протяжении более семи месяцев войны?

Возможно, на каких-то уровнях верхушек стран меняется отношение, а вот в плане обычных людей нет, не изменилось. На протяжении всего сезона испытывала огромную поддержку, постоянно получала предложения с помощью. Люди относились к нам с пониманием, а вся их жалость и переживания за нашу страну были на их лицах. Поддержка очень колоссальна. Соревновались в таких странах, где были шокированы и удивлены поддержкой в нашу сторону.

О каких странах идет речь?

К примеру, в Великобритании. В США, когда на чемпионате мира было много зрителей на трибунах. Когда проходили в национальной форме мимо арены к нам подходили со словами поддержки, восклицали: "Слава Украине". Уже на стадионе во время презентации украинских атлетов люди поддерживали нас так же, как своих родных спортсменов.

Может быть, знаете легкоатлетов, которые непосредственно помогли Украине?

Честно сказать, я не знаю. Возможно, кто-то где-то помогал. Те атлеты, с которыми я общаюсь, предлагали мне помощь. В первое время после 24 февраля долгое время мы не могли остановиться в одном месте. Мы катались по разным точкам, где готовы были нас принять. Многие атлеты были готовы поселить нас в своем доме на время.



Михаил Романчук на соревновании Марины / Фото из инстаграма легкоатлетки

"Я не жила, а мучилась": о выступлениях на фоне войны в Украине

Как удавалось сконцентрироваться на соревнованиях на фоне войны в родной стране?

Откровенно скажу, что сделать это было очень тяжело. Во-первых, невозможно было не читать новости. Даже если ты их не читаешь, то все равно мониторишь инстаграмм. После 24 февраля украинцы стали еще активнее в соцсетях, где делятся важной информацией. Чтобы не следить за войной, нужно просто закрыться в комнате, выключить телефон, ни с кем не общаться. Вот тогда есть возможность ничего не услышать. Знаете, сложно не столько выйти на соревнования и сконцентрироваться, сколько оставить свои переживания в отеле, выйти в сектор и просто сделать свою работу.

Первый месяц я не жила, а мучилась. Это иначе не назовешь. Каждый день для меня на собрании в Португалии был нереально тяжелым. Постоянно мониторила новости, практически не вылезала из них. Сильно волновалась за страну, общалась с родными, оставшимися дома, и много плакала. Я не могла примириться с тем, что через месяц не смогу приехать домой. Я не смогу сесть и после собрания вернуться в Украину. Мы постоянно ищем новое жилье за границей. Я все еще просыпаюсь каждый день с тяжестью на сердце. А все потому, что я не дома.

Я не дома отдыхаю. Я не дома тренируюсь. Я не могу с мужем просто погулять в любимом лесу или уехать в город по делам. Рассказывала как-то мужу о том, как скучаю по тем дням, когда мы в конце концов отдыхали, а не мотались по городу по делам. Теперь готова на все. Готова с утра и до вечера ездить по городу, но чтобы просто побыть дома.

Сезон вы провели вместе с Анной Рыжиковой. Также на соревнованиях пересекались с Викторией Ткачук. Вдохновляли ли вас результаты других украинских легкоатлеток?

За это время мы стали маленькой семьей. В нужные моменты поддерживали друг друга, старались держаться вместе. С Викой мы пересекались преимущественно на соревнованиях, а вот с Аней мы все время провели вместе. Конечно, меня мотивировали их результаты. Смотрела, как выступают твои подруги, болела, вдохновлялась и мотивировалась. Очень часто девушки приятно удивляли своей силой воли, бойцовским духом в такие моменты, когда реально сил уже не было.



Совместная фотосессия Марины Бех-Романчук и Анны Рыжиковой / Фото из инстаграма легкоатлетки

"Возможность не дать миру забыть о войне": о важности спортивных побед

Как вы считаете, победы украинских спортсменов влияют на войну в Украине?

Мы – лицо своей страны на спортивном фронте. На мой взгляд, именно такие маленькие спортивные успехи ведут к нашей великой победе. Они поднимают настроение украинцев и боевой дух наших военных, ценой собственного здоровья и жизни каждый день защищают нас от врага. Благодаря нашим защитникам можем тренироваться и выступать за границей, поднимать сине-желтый флаг выше других. Поэтому мы должны быть сильными и побеждать.

К примеру, после чемпионата Европы получила очень много приятных сообщений. Знаете, эта победа была не столько для меня, сколько для Украины. Невозможно передать те ощущения, которые получаешь, когда флаг страны поднимается выше других, а украинский гимн раздается на церемонии награждения. Это действительно нечто фантастическое.

После хороших выступлений много общаемся с прессой, которой можно рассказать всю правду о войне в Украине. Это возможность не давать миру забыть, что у нас до сих пор продолжаются военные действия.

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Была ли у вас такая безумная поддержка до 24 февраля?

Была, но не настолько большая. Полномасштабное вторжение объединило украинский народ. Его поддержка стала сильнее и добавляет еще больше мотивации, чем когда-либо. Уверена на все сто процентов, что мы не будем такими, как были раньше… Мы изменились. Я хочу верить, что все эти изменения пойдут только к лучшему. После победы в войне будем еще сильнее и еще больше объединены. Надеюсь, что это будет большим шагом вперед для нашей нации и всего украинского народа.

Честно говоря, до 24 февраля не слишком следила за новостными ресурсами. Что не скажешь о моей бабушке, которая постоянно смотрела новости по телевизору. Всегда ее спрашивала: "Ну вот скажите, там хотя бы когда-нибудь рассказывают что-то хорошее, кроме убийств, воровства или чего-то подобного? Говорили о наших победах или новых открытиях?". Я всегда говорила, что нам не хватает положительных новостей. Надеюсь, что после войны все изменится и журналисты будут больше рассказывать о достижениях наших людей.

Всегда руководствуюсь правилом: "Все что не делается, делается к лучшему". Бывают моменты, когда после каких-то страшных событий проходит время и ты понимаешь, что они подтолкнули нас к чему-то лучшему. Но беда в том, что это война, а не просто жизненная ситуация. Очень многие не смогут вернуться назад. Очень многие остались без надежды, родных и домов. И это очень ужасные вещи. Множество украинцев пережило то, что не дай Бог никому больше пережить в мире.



Марина Бех-Романчук – чемпионка Европы-2022 / Фото из инстаграма легкоатлетки

Война оказала негативное влияние на ваши выступления в сезоне? Добавляла ли мотивации и сил поднимать украинский флаг выше других?

Всегда понимала, что мне нужно максимально хорошо выступать, особенно во время войны. А зачем я тогда нахожусь за границей.

Бывали такие моменты, когда говорила: "Если я не могу показывать хороший результат, то для чего я должна тренироваться. Лучше поеду домой в буду заниматься в Украине волонтерством или другими полезными делами, если не могу сделать свою работу на все сто". Очень тяжело выступать во время войны, а в этом скрывается большая проблема.

"Наслаждалась этим днем": о поддержке семьи

Каков секрет успеха "золота" на Евро в Мюнхене? Вы рассказывали, что не делали никаких ставок.

После четвертого места на длине приехала в гостиницу в состоянии, которое сложно описать словами. Долго пыталась привести себя в сознание. Даже на следующий день мое настроение было не лучшим. Буквально через несколько часов нужно было выходить стартовать в тройном. Я собрала все силы, очистила свою голову и пошла на старт. Говорить, что у меня там был какой-нибудь секрет? Не могу этого сказать. Просто наслаждалось этим днем, ведь на трибунах меня поддерживали родители, муж, тренер. Я приехала на стадион с улыбкой на лице, в хорошем настроении, с которым вошла в сектор. Когда пришла туда, хотела сделать то, что мне не удалось выполнить на чемпионате мира. Хотела просто встать и сделать свою работу качественно.

Победный прыжок Бех-Романчук на Евро: смотрите видео

Это были первые соревнования после 24 февраля, когда родителям удалось приехать поддержать с трибун?

Да, они приехали только на Евро в Мюнхен, ведь во время войны покидать Украину очень тяжело. Я была безгранично счастлива, потому что не видела их полгода. Также была очень рада увидеть мужа (плавца Михаила Романчука – 24 канал). Чувствовала от них колоссальную поддержку.

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Если уж пошла тема о поддержке родных. Как они влияют на ваше эмоциональное состояние в секторе – придают волнение или наоборот уверенность в себе?

Волнений не прибавляло, а вот ответственности точно. Хотелось, чтобы родные получили от моего выступления и результата как можно больше положительных эмоций и настроения.

Удалось провести время с родными?

После соревнований несколько дней отдохнула с родителями и мужем, после чего пришлось готовиться к следующим стартам.



Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук / Фото из инстаграма легкоатлетки

"Ради них мы тренируемся": о 15-метровом прыжке в тройном

Вы стали второй украинкой, которая преодолела 15-метровый рубеж. Ставите ли перед собой цель переплюнуть результат Инессы Кравец в 15,50 метра?

Для каждого спортсмена важны цифры и статистика. Ради них мы тренируемся.

Преодолеть 15-метровый рубеж, это действительно фантастически крутое. На чемпионате мира поняла, что могу прыгнуть более 15 метров, что это не что-то нереальное.

После своих прыжков разговаривала с менеджерами, которые заявляли, что я могу прыгнуть на 15 метров, но я и сама это понимала. Когда на чемпионате Европы моя первая попытка была за 14,80, то поняла, что не покину сектор удовлетворенной, если не прыгну свои 15 метров. Поэтому цель была пересечь этот рубеж. Было приятно, что удалось выполнить задание и показать хороший результат.

Сколько времени нужно тогда, чтобы преодолеть 15,50?

Сложно сказать, сколько нужно тренироваться и соревноваться, чтобы допрыгать до 15,50. Но мы будем стараться максимально приблизиться к этому результату. Всё возможно. Нужно просто еще больше тренироваться, ведь мы провели единую подготовку к тройному и все.

Интересно стало, были ли на тренировках лучше по результату прыжки, чем на официальных стартах?

Откровенно говоря, то нет. Мои лучшие прыжки были на соревнованиях.

"Я интересовалась, как прыгала Инесса Кравец": об оправданном риске в сезоне

Финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе вызвал у вас определенное дежавю с чемпионата мира, когда у вас было два старта в один день. Как удалось удержать тонус и не перегореть?

Когда меня спрашивали: "Марина, ты сможешь выполнить две дисциплины в один день?" Уже тогда я с уверенностью отвечала: "Да, смогу". С самого начала настраивала себя, что все будет хорошо, я выдержу, ведь весь сезон я экспериментировала и сталкивалась с чем-нибудь новым. Дошло до того, что я просто не пугалась того, что меня может ждать впереди. К сожалению, из-за технической ошибки, запечатлевшейся после чемпионата Европы, мне не удалось показать хороший результат на длине. Если бы удалось исправить эту проблему, то могла бы еще лучше закончить для себя сезон. Но уж как есть, так есть. Надо больше работать, больше тренироваться, чтобы не допускать подобных ошибок в будущем.



Эмоции Марины Бех-Романчук / Фото из инстаграма легкоатлетки

Больше о результате Бех-Романчук ярко запрыгнула на второе место Бриллиантовой лиги в Цюрихе

По итогам сезона вы вошли в топ-10 легкоатлеток сразу в двух дисциплинах. Третье место вы заняли в тройном прыжке и 6-е – в прыжках в длину. Могли ли спрогнозировать, что тройной получится лучше, чем родная "длина"?

Откровенно говоря, то нет. Просто вспоминаю, как еще пять лет назад мы готовились только к длине. Хотя в подготовку к нему всегда немного для общего развития включался тройной скачок. Также частенько на тренировках прыгали с подбежки. Во время тестовых тренировок были прыжки с места. Они позволяли понять, насколько улучшились наши взрывные качества. Очень часто у меня были реально высокие показатели. Я интересовалась, как прыгала Инесса Кравец.

Были моменты, когда мы задумывались над выступлениями в тройном прыжке, но всегда что-то происходило не так. То пятка болела, то ответственный сезон был на носу, тогда было уже не до рисков. В 2019 году по короткому забегу напрыгала за 14 метров. Уже казалось, что даже это должно нас подтолкнуть попробовать тройной, но не получилось. В этом году все сложилось само собой. Сначала думали пропускать зимний сезон, впоследствии должны были только бегать зимой, а затем тренер предложил попрыгать тройной. На это предложение я согласилась.

Понимала, что могу прыгать на 14,50 или 14,70. Признаюсь, что зимние 14,70 в Белграде меня приятно шокировали. А летом уже убедилась, что смогу прыгать далеко за 14,70.

Можно ли с уверенностью сказать, что вы продолжите соревноваться по двум дисциплинам? Даже спустя несколько лет в предолимпийский сезон?

Думаю, что да, почему бы нет. Выступления в двух видах приносят разнообразие в тренировочный процесс. Надеюсь, что в следующих сезонах нам удастся более качественно совмещать старты в двух дисциплинах. Многие спортсмены годами соревновались в двух видах и делали это очень хорошо. Почему бы и нам не попробовать?

Если бы перед Олимпиадой-2024 в Париже предстал выбор – тройной или прыжок в длину. Что бы выбрали?

Очень сложно сказать, что я выбрала бы. Я очень люблю свою длину, ведь годами выступаю в уже родном для себя виде. Но мне очень нравится тройной, в котором я как рыба в воде. Возможно, через два года, если вы зададите этот вопрос, тогда я смогу дать на него ответ.

Видео серебряной попытки Марины Бех-Романчук

"Не может быть в современном мире "спорт вне политики": об устранении россиян

Как вам сезон без атлетов из страны-оккупанта?

Честно вам скажу, что не заметила отсутствия российских легкоатлеток в секторе. Все нормально и адекватно отнеслись к их устранению.

Все понимают, что не может быть в современном мире "спор вне политики", как они говорят. Мы все публичные лица, за которыми наблюдают читают. Мы все лица своих стран. Как они могут быть вне политики, если они являются лицами своей страны? Поэтому моя позиция по этой теме уверена и тверда.

Однажды прочла интервью кого-то из вроде бы белорусских атлетов, где он говорил: "Ребята и девушки, проснитесь. Прошел чемпионат мира, а там даже не заметили нашего отсутствия". А действительно так и было, никто не заметил.

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию, под которую уже попали многие спортсмены. Можно ли это назвать крахом их спорта?

Не могу с уверенностью сказать, что именно это будет крахом их спортивного мира. Но сто процентов возникнет пропасть в несколько поколений. У России уже много лет проблемы с допингом в легкой атлетике. В этом болоте они сами себя утопили.

Будь я мамой ребенка, то при выборе спортивной секции у них точно не выбрала бы легкую атлетику. А зачем отдавать ребенка, если к международному уровню у них подпускают 10 – 15 легкоатлетов. Зачем мой ребенок будет тренироваться. Они уже много лет назад изрядно закопали свое развитие атлетики. Считаю, что из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину у них выпадет сразу несколько будущих поколений.

Это наталкивает на мысль, что после победы Украины в войне в России просто некому будет выступать. А оставшиеся будут просто в стороне от цивилизованного мира.

Соглашусь. Им потребуется очень много времени, чтобы воспитать новое поколение, которое сможет уезжать на международную арену и показывать результат. Сейчас те спортсмены, которые показывали реально хороший результат, это атлеты моего возраста или на два-три года старше. Учитывая все происходящее, все свои "золотые" годы они просидели с допингом. Теперь они себя потопили из-за позиции "моя хата с краю – я ничего не знаю". Поэтому они просто сидят, играют в молчание, а годы уходят. Конечно, может быть такое, когда в конце концов им скажут: "Ладно, Бог с вами. Вы получили свое наказание, выходите". Но просто уже некому будет соревноваться.



Марина Бех-Романчук об устранении россиян / Фото из инстаграма легкоатлетки

"Россия – это большая тюрьма": об возмущении Ласицкене и пропасти в поколениях россиян

Мария Ласицкене обращалась к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Хотя сама не стала бы той, кто пошла бы против своей власти и назвала эту войну войной, а не какой-то "СВО".

Если бы Мария была из тех людей, которые всегда молчали, то это было бы неудивительно. Например, очень многие российские спортсмены молчали и мирились во время допинговых скандалов. Они просто радовались стартам под белым флагом и все. А вот Ласицкене всегда была человеком, отстаивающим свое видение и точку зрения.

Она постоянно четко и ясно говорила о том, насколько она недовольна руководством, насколько ей не нравится их работа. Из-за них она не может нормально выступать как нормальные люди. Именно из-за них они выступают под нейтральным статусом.

Она постоянно высказывалась. И когда началось полномасштабное вторжение, она просто замолчала. Я была очень разочарована. Она совершенно не сказала ни слова. И потом после этого Мария обращается к Баху... Обращается, когда прошло полгода войны. А ее интервью, в котором она обвинила Nike, переставший ей присылать новую форму. Nike такой плохой, не хочет присылать вещи, а Мария вынуждена прыгать в дырявой форме.

Хотелось сказать ей: "А ты не хочешь посмотреть на это все с другой стороны? Чего-то мы – атлеты Nike – все это время получаем помощь от бренда, который дает нам возможность тренироваться и готовиться к соревнованиям. Ведь в Украине все деньги идут на поддержку военных и он должен тебе присылать форму?". Я что-то вообще не могу понять.

Она из страны-агрессора, которая не сказала ни слова. Nike же полностью вышел с российского рынка и после этого всего он вообще должен что-нибудь для них делать? Ее заявление меня настолько задело за живое, что я тогда высказалась в инстаграме. У Кати Табашник из-за обстрела погибла мама, а Мария возмущается, что у нее майка в дырах. Это даже не проблема, это просто катастрофа. Зомбированные люди. А те, кто, возможно, пытаются понять ситуацию, продолжают хранить молчание, потому что боятся. Я всегда говорила, что Россия – большая тюрьма, в которой построены колонии и все. Там нет людей, живущих своей жизнью, имеющих право на свободу слова и собственное мнение. Это просто большая колония, которая находится в тюрьме под названием "великая страна".

Получали ли сообщения от российских легкоатлетов?

Ни один спортсмен этой "большой страны" не написал ни слова поддержки от 24 февраля. Окей, боитесь написать поддержку в сторону Украины или осудить агрессию? Ладно. Но ведь могли просто спросить, как у нас дела, все хорошо, все ли живы и в безопасности. И это учитывая, что со многими спортсменами этой страны мы раньше общались, неоднократно пересекалась на соревнованиях. Настолько разочаровалась в них.

Не понимаю, как можно быть такими бесчеловечными. Спортсмены "большой страны" будут оставаться в стороне даже после их возможного возвращения в спорт. Какую позицию приняли сейчас, такова будет в их сторону в будущем. Они навсегда останутся гражданами страны-агрессора, страны-террориста. Это не только на годы, а на целые поколения.