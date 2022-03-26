Марина Бех-Романчук завоевала "серебро" в "не коронной" для себя дисциплине – тройном прыжке. Уроженка Хмельницкого удалось составить мощную конкуренцию самой венесуэлке Юлимар Рохас, установившей новый мировой рекорд в Белграде.

Украинская легкоатлетка в рамках проекта "Интервью24" эксклюзивно рассказала о тренировках на фоне войны, чемпионате мира, поддержке всего мира и родном доме, который стал убежищем для украинцев.

К теме Бех-Романчук завоевала "серебро" на чемпионате мира по легкой атлетике в тройном прыжке

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении стал сложным экзаменом для украинок, головой и мыслями были явно не в Белграде, а в родной Украине. Однако легкоатлеткам удалось проявить характер и принести две награды чемпионата.

Нападение России на Украину принесло с собой огромные очереди на украинских границах. Как удалось выбраться в Украине на престижный старт? Как вообще решились покинуть родительский дом?

С такой сложной дорогой перед соревнованиями я еще не сталкивалась. Сначала двумя автомобилями отправились к румынской границе. Впоследствии через пеший попали уже за пределы Украины, где нас встретили представители местного олимпийского комитета, которые непосредственно довезли нас в Сербию. Около 12,5 часов были в пути в Белград.

В начале войны мнения были совершенно не о чемпионате мира или какой-нибудь подготовке. Было вообще не до спортивных планов. Однако через несколько дней в Федерации сказали, если есть возможность тренироваться, почему бы не уехать, почему не защищать честь Украины на спортивном фронте. Думаю, если бы не Федерация, мы бы скорее всего никуда не поехали.

Смотрите видео по тренировке Бех-Романчук

Валидольные тренировки на фоне войны в Украине

Каков был Ваш тренировочный процесс на фоне полномасштабного вторжения России на территорию Украины?

До выезда в Белград тренировалась в своем родном городе. Логично, что наши тренировки были очень сложными из-за постоянных сирен. Очень часто были моменты, когда выезжая на тренировку раздавалась сирена. Мне приходилось возвращаться домой, чтобы пересидеть это время в безопасном месте дома. Бывали случаи, что во время тренировочного процесса была тревога. В таком случае спускали в подвал и пересиживали его там. Война оказала большое влияние на моральное состояние. Постоянно читала новости, чтобы быть в курсе событий и волновалась за страну. Поэтому это тоже повлияло и прибавляло трудности тренировочному процессу. Но даже при этом нужно было выходить на дорожку и тренироваться. Такого напряжения мы явно никогда еще не испытывали.

Как война повлияла на ваши спортивные планы?

Некоторое время вообще не тренировалось. Было совсем не до этого. После чемпионата мира наши планы тоже несколько изменились. После старта выехали на учебно-тренировочный сбор в Португалию, который продлится около 50 дней. Не знаем, что и как дальше будет. Обычно в мае мы возвращаемся домой и тренируемся на украинских стадионах. Трудно сказать, как сейчас будут складываться обстоятельства. Очень сильно надеются, что в мае мы вернемся домой. Сейчас думаем, как быть дальше, составляем планы, поэтому сложно сказать, когда будет мой следующий старт.



Эмоции Марины Бех-Романчук/ Фото Getty Images

Конкуренция с рекордсменкой и "украденная" медаль

Первые эмоции после утренней программы и добытой медали в тройном прыжке? Вам удалось составить конкуренцию самой Юлимару Рохасу.

Очень довольна своим выступлением. Я рассчитывала на то, что я могу быть с наградой. Результаты на тренировках придавали мне уверенности. Прекрасно понимала, что на соревнованиях можно еще больше приложить усилия и показать еще лучший прыжок, чтобы побороться за медаль.

Честно говоря, я очень довольна. С Рохасом бороться, это действительно что-то фантастическое. Она человек эпохи. Единственное, что меня не удовлетворило, так это то, что не удалось побороться за вторую медаль в прыжках в длину. Награда в этом виде проскользнула через мои пальцы. Однако стараюсь к этому относиться спокойно, уравновешенно и тренироваться так, чтобы больше не повторять таких ошибок,

– сказала украинская легкоатлетка.



Марина Бех-Романчук на награждении / Фото Getty Images

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Ваш заступ в прыжках в длину даже сложно назвать заступом, он был миллиметровый. Подавала ли команда протест?

Мы подавали протест, но отнеслись к нему очень холодно. Они просто размахивали руками, говоря о том, что это новые правила, поэтому уже ничего нельзя сделать. Слышали слова, что новые правила несколько несправедливы по отношению к легкоатлетам, можно сказать даже неточные. Но новая система, поэтому сделать уже никто ничего не смог. Весь спорный процесс несколько затянулся, а в его финале нам сказали, зачем мы спорим, ведь награждение призерок уже состоялось,

– рассказала Марина.

Если бы была старая система, когда был брусок, пластилин, то мы могли бы точно выяснить, был ли в этой попытке заступ. Мне бы его показали на пластилине и вопрос был бы исчерпан. Пока все очень спорно. Именно из-за новых правил многие вопросы были на чемпионате мира по мужской длине. Спортсменам это не очень-то понравилось. Будь старые правила в действии, то таких вариаций сделать было бы невозможно. На пластилине было четко видно, был ли замок.



Марина Бех-Романчук / Фото Getty Images

Возможно, легкоатлеты сплотятся и буду подавать апелляцию по новым правилам?

Думаю, это стоило бы попробовать. Хотя кажется, что они бы тоже холодно отреагировали на такое заявление. Если вспомнить Бриллиантовую лигу, то в последних трех попытках были новые правила. Бывали моменты, которые кто-то мог победить с шестой последней попыткой. Международная федерация легкой атлетики не позволила изменить правила, когда этот вопрос подняли легкоатлеты. Немного правила таки переиграли, но не позволили нам вернуть старые. Думаю, что с этой системой будет нечто подобное. Они постараются ее усовершенствовать, но ни в коем случае не вернут те, которые были раньше.

Несокрушимая Бех-Романчук, борющаяся до последнего

Как физически чувствовали себя после выступления в утренней и вечерней программе в один день?

Я настраивалась на то, что будет сложно, особенно во втором виде, и довольна, что справилась. Не знала, как я буду чувствовать себя после утренних прыжков. Но когда закончилась программа прыжков в длину, поняла, что могу на высоком уровне выполнить два вида в один день. Трудность полноценную почувствовала ближе к вечеру. На следующий день было вроде бы неплохо, легкая усталость, которая обычно сопровождает меня после соревнований. А вот уже на следующий день "прибило" очень сильно, было даже тяжело ходить, тело было полностью обессилено.

Было ли волнение перед вечерней сессией, ведь в Вашей копилке уже была одна награда чемпионата мира?

Конечно, нервничала, был мандраж, ведь очень хотела получить еще одну медаль. Моей задачей на чемпионат мира было привезти две награды. Хотела по максимуму принести позитив и хорошие новости для Украины. На весь мир хотела показать, что украинский очень сильный народ, который может абсолютно все. Поэтому я максимально серьезно настраивалась на вечерний старт, не смотря на то, что уже имею в своей копилке одну награду,

– отметила Бех-Романчук.

Смотрите за прыжками оппоненток? Как удалось удержать концентрацию до последней попытки в тройном прыжке?

Я всегда наблюдаю за выступлениями своих соперниц. В таком случае ориентируюсь, какой результат нужно показать, как нужно прыгнуть для того, чтобы забрать свое. Поэтому я всегда в курсе того, что происходит в секторе. Всегда руководствуюсь фразой: "Пока у тебя есть попытка – ты не проиграл". Необходимо всегда бороться до последней попытки, которая может полностью переиграть ход соревнований.



Бех-Романчук – серебряный призер чемпионата мира-2022 / Фото Getty Images

Риск, оправдавший себя на все сто

Какая из двух дисциплин далась в тот день сложнее?

Сложилось все отлично. По качеству исполнения удалось сделать классный тройной. Прыжками в вечерней программе тоже осталась довольна. Когда наша команда подавала протест по поводу заступа, ведь система все равно замеряет расстояние прыжка, то мой результат составлял 7.05 метра. Это мой один из лучших прыжков в карьере. Поэтому в плане выполнения все было отменно. Единственное, что на этом этапе, возможно, я не столь качественно справлюсь со своим разбегом, у которого сильно поднялась скорость. Возможно, это немного влияет на эти заступы. Над этим нужно будет работать, чтобы летом проблем больше не было.

Победный прыжок Бех-Романчук: смотрите видео

Почему в прошлые годы не прыгали тройной на соревнованиях?

Последний раз прыгала тройной еще в юном возрасте на Всеукраинской Универсиаде, когда представляла свой университет. Если не ошибаюсь, то мой результат по короткому разбегу был около 13.07. На тот момент, это была классная попытка,

– вспомнила легкоатлетка.

Вот это да Для моей Украины, – Бех-Романчук прокомментировала "серебро" чемпионата мира

Совершала тройные прыжки на тренировках. Но постоянно что-то не складывалось, что-то беспокоило, были травмы или наша подготовка к сезону была сконцентрирована на своих длинах. С этого же сезона мы решили попробовать, рискнуть, потому что вообще планировали пропускать зимний сезон. Поскольку мы уже начали его стартовать, решили, почему бы не поэкспериментировать на все 100%. В конце концов, мы захотели попробовать то, что так часто откладывали.

Особенности "нового" тройного прыжка

Особенности тройного прыжка?

Во-первых, в базовый период на тренировках нужно было больше уделять внимание объему прыжковой работы, больше наклонен для тройного прыжка. Вся моя база была заложена для прыжков в длину. Тройной – это прыжок, выполняемый под другим углом. В длине мы себя поднимаем выше, чем это делают в тройном, где нужно делать под более низкими углами, полностью проталкивая себя вперед. Должен быть эдакий эффект "лягушки". Сразу сложно переключаться из-за таких особенностей, поэтому все не дается так легко, как профессиональным девушкам, которые всегда выполняют тройной. Перед основной программой пристально наблюдала за тренировочными скачками соперниц и постоянно повторяла тренеру: "Посмотрите под какими низкими углами они это делают, а как это сделать?" Из-за того, что годами прыгаю в длину, мой угол значительно выше.



Бех-Романчук на чемпионате мира в Белграде / Фото Getty Images

Будете продолжать выступать сразу в двух дисциплинах? Или физически "не подсядете"?

Думаю, что да, почему бы и нет. Мне нравится такое сочетание. Теперь мои тренировки стали скомбинированными. Оба вида всегда заставляют постоянно переключаться из одного вида на другой, это очень классно.

Думаю, что нет, ведь на каждом соревновании очень разные программы. Особенно это касается летних стартов, программу растягивают на несколько дней. Согласно этому, длина и с тройным очень редко пересекаться в один день. Потому не думаю, что это будет для меня проблемой. Даже если будет пересекаться, то у меня есть опыт, который поможет в будущем.

Поддержка других стран

Чувствовалась ли поддержка со стороны спортсменов из других стран в Белграде?

С первых дней войны получала много сообщений от знакомых легкоатлетов по всему миру. Каждый был готов помочь, чем только требовалось: принять, финансово, переездом, поселением или другими вопросами. Непосредственно на чемпионате мира чувствовала поддержку людей, которые предлагали свою помощь, говорили теплые слова. Мы чувствуем поддержку из разных уголков планеты.

Спортивные супруги приютили украинцев

Ваш дом стал домом для украинцев. В дальнейшем знакомые и люди, которым нужна помощь, могут переночевать в вашем доме?

Да, конечно, наш дом открыт для людей, которым нужно переночевать, остановиться, которые едут в западные области Украины или вывозят своих родных за границу. И речь идет не только о родных, но и просто знакомых, которым нужна была помощь. Некоторые люди остались жить у нас дома, но места, чтобы принять кого-то на ночлег, у нас еще есть. Мама мужа вместе с сестричкой постоянно ходят помогать убирать бомбоубежища у дома, а отец Михаила служит в территориальной обороне.

Обратите внимание! Марина Бех-Романчук замужем за титулованным украинским пловцом Михаилом Романчуком. Супруги считаются одними из самых красивых спортивных пар не только Украины, но и мира.



Посвятила медаль Украине / Фото Getty Images

Бех-Романчук готова защищать родительский дом

Все больше спортсменов берут в руки оружие и защищают Украину от российских военных. Готовы встать на защиту родительского дома, если ситуация будет в этом нуждаться?

Мы годами могли где-то поехать, что-то увидеть. Были шанс выступать за Украину, но проживать за ее пределами, тренироваться там с иностранными спортсменами. Однако в голову даже никогда не приходило такое мнение. Выбор у нас был только один – Хмельницкий или Ровно. Остановились на первом варианте, другие никогда не рассматривали,

– ответила легкоатлетка.

После всех собраний и соревнований всегда хотелось как можно быстрее вернуться домой, ведь это мой родной дом. Я не из тех людей, которые не ценили свою жизнь, не ценили то, что имели, не ценили свой дом. Я всегда любила быть дома, наслаждаться периодом, когда собиралась вся семья, приезжали родители мужа. Наш дом мы строили всей семьей, он для нас очень ценен. Если будет такая необходимость, то я была бы таким человеком, который стал бы на защиту родительского дома.

Большое сердце представителей Федерации

Не было ли идеи вместе с топовыми легкоатлетами страны создать центр для поддержки юных атлетов, вынужденно покинувших родные дома?

В этом плане у нас хорошо работает Федерация. Эти вопросы поднимаются, уже очень много спортсменов удалось вывести за границу на учебно-тренировочное собрание, не смотря на рейтинг атлета. По возможности и желающие сейчас имеют шанс выехать за пределы Украины. Насколько знаю, наших спортсменов принимают в Турции, вроде бы согласилась Франция. Очень многие европейские страны открыли свои двери и готовы принять спортсменов на подготовку, сборы, помогать с размещением и питанием. Также Федерация ищет спонсоров. Слава Богу, многие спонсори отзываются и готовы помочь. Я надеюсь и верю в то, что страны смогут разместить всех украинских спортсменов, которым это потребуется.

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