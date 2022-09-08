Тройной прыжок становится козырем Марины

8 сентября Марина Бех-Романчук соревновалась за награды Бриллиантовой лиги сразу в двух финалах. Украинская легкоатлетка начала насыщенный соревновательный день из "серебра" в тройном прыжке, пишет 24 канал.

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Украинка начала соревнования по заступу, а уже в следующем прыжке показала первый результат 14,53. В четвертом прыжке Бех-Романчук показала свой лучший результат 14,96. Еще две попытки были с заступами. Но и этого расстояния хватило для того, чтобы подняться на пьедестал.

Бех-Романчук уступила победительнице из Венесуэлы Юлимар Рохас 32 сантиметра – 15,28.

Марина Бех-Романчук – серебряный призер Бриллиантовой лиги в Цюрихе в тройном прыжке.

Топ-3 лидера в тройном прыжке замкнула Шаника Рикеттс из Ямайки.

Призерки в тройном прыжке (в метрах)

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,28

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,96

3. Шаника Рикеттс (Ямайка) – 14,75

Также Марина соревнуется за медали Бриллиантовой лиги в коронном прыжке в длину.