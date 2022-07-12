россияне и белорусы на пороге отстранения от Парижа-2024

Функционеры Международного олимпийского комитета сомневаются в возможностях белорусских и российских спортсменов поучаствовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом рассказал член МОК Крэйг Риди.

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Продолжение агрессии против Украины уменьшает шансы спортсменов из россии и беларуси поехать на Олимпийские игры-2024 фактически до нуля. Большинство тамошних атлетов дисквалифицированы профильными федерациями, что лишило права квалифицироваться на главный турнир.

Федерации получили четкую инструкцию и согласились не приглашать россиян и белорусов для участия в соревнованиях. В этой связи, по-моему, прохождение ими квалификации маловероятно. Исключение – теннис, дзюдо и велоспорт, где федерации поступили иначе,

– говорится в сообщении.

Кстати говоря. Следующие летние Олимпийские игры намечены на июль-август 2024 года. Хозяином соревнований Париж избрали еще в 2017 году на сессии Международного олимпийского комитета в Лиме.

Спортивные санкции против россиян и белорусов