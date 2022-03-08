Беленюк: Вы не достойны лучшего
Титулованный спортсмен решил показать последствия "миротворческих действий" российских оккупантов. Он записал на видео, как сейчас смотрится баскетбольный зал "Авангард". в Киеве
Варте уваги Синку, я й так бачу, що ти не москаль, – Беленюк про курйозний випадок на одному з блокпостів
Жан рассказал, что раньше он совмещал борьбу с баскетболом. И именно в этом зале он занимался этим видом спорта 20 лет назад. Теперь он уничтожен...
Я хочу вам показать, как русский мер отражается на спортивной инфраструктуре Украины,
– сказал в начале видео Беленюк.
Соответствующее видео он распространил в своих соцсетях.
"В этом зале когда-то занимался баскетболом... Желаю всем спортсменам из России, которые отмалчиваются, а некоторые, самые упрямые (или продажные, как рома власов) поддерживают действия кремля, тренироваться в таких условиях всю жизнь! Вы не достойны лучшего", – написал нардеп (орфография сохранена).
Видео разрушенного зала в Киеве
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