Беленюк: Вы не достойны лучшего

Титулованный спортсмен решил показать последствия "миротворческих действий" российских оккупантов. Он записал на видео, как сейчас смотрится баскетбольный зал "Авангард". в Киеве

Варте уваги Синку, я й так бачу, що ти не москаль, – Беленюк про курйозний випадок на одному з блокпостів

Жан рассказал, что раньше он совмещал борьбу с баскетболом. И именно в этом зале он занимался этим видом спорта 20 лет назад. Теперь он уничтожен...

Я хочу вам показать, как русский мер отражается на спортивной инфраструктуре Украины,

– сказал в начале видео Беленюк.

Соответствующее видео он распространил в своих соцсетях.

"В этом зале когда-то занимался баскетболом... Желаю всем спортсменам из России, которые отмалчиваются, а некоторые, самые упрямые (или продажные, как рома власов) поддерживают действия кремля, тренироваться в таких условиях всю жизнь! Вы не достойны лучшего", – написал нардеп (орфография сохранена).

Видео разрушенного зала в Киеве

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!