Минус еще один спортивный объект

Враг продолжает лгать, что целится только в военные объекты, но на самом деле оккупанты готовят по всему, что только могут. Такие обстрелы уносят жизни мирных украинцев. На еще один уцелевший футбольный стадион стало меньше.

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Непрерывные обстрелы Донецкой области повредили красивую арену "Металлург" в Бахмуте. Фотографии Национальной полиции подтверждают последствия авиаудара, который полностью разнес сине-желтые трибуны местного стадиона.



Оккупанты разбили стадион в Бахмуте / Фото Национальной полиции

Интересно, что в 2012 году закончилась реконструкция стадиона, которая обошлась в 120 миллионов гривен.

Напомним, что от снарядов захватчиков пострадали также домашние арены Десны и Мариуполя. россияне разбомбили меньшие базы других видов спорта под Киевом и другими украинскими городами.

Стадион принимал не только футбольные матчи