В России за допинг сурово наказали федерацию триатлона, которой руководит дочь Шойгу

Международный союз триатлонистов ввел санкции в отношении Федерации триатлона России из-за повышенного числа россиян, нарушивших антидопинговые правила. Федерацию возглавляет Ксения Шойгу, дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Санкции будут действовать в течение одного года. World Triathlon ежеквартально будет проверять выполнение своих требований.

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Санкции, в частности, включают:

федерация триатлона России выплатит компенсацию и возврат призовых денег, ранее присужденных триатлонистам, попавшим под санкции за допинговых нарушений;

чиновники федерации триатлона России должны уйти в отставку со всех организаций мирового и Европейского триатлона сроком на один год;

федерация триатлона России не может проводить никаких мероприятий мирового или европейского триатлона в течение одного года (до конца 2022 года).

российская национальная федерация должна возместить World Triathlon все расходы, связанные с нарушениями антидопинговых правил, совершенных спортсменами и тренерами.

Допинг среди российских триатлонистов: что известно

В середине августа участник Олимпийских игр в Токио Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин и был временно устранен World Triathlon.

В конце августа стало известно, что допинг-проба участника Игр в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро Александра Брюханкова дала положительный результат на этот же препарат, спортсмена исключили из сборной России и отстранили от работы в составе президиума ФТР.

В начале октября за употребление допинга на четыре года был дисквалифицирован триатлонист Владимир Турбаевский.