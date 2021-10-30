Допинг-проба, взятая у Брюханкова во время соревновательного контроля в чемпионате Европы в Китцбюэле (Австрия) 19 июня, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).
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Отмечается, что спортсмен имеет право сделать запрос на пересмотр пробы "Б" и обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Что известно о Брюханкова
- 34-летний Брюханков – пятикратный победитель чемпионата России, призер чемпионатов Европы, чемпионатов мира в команде, Мировых серий, Кубков мира, участник трех Олимпиад.
- Все результаты, заработанные спортсменом с 19 июня, аннулированы, в том числе бронзовая медаль, завоеванная на чемпионате России.