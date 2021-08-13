Первый допинг России на Олимпиаде

По сведениям World Triathlon, Полянский сдал пробу 21 июля 2021 года во время внесоревновательного контроля, находясь на предолимпийском сборе во Владивостоке.

Смотрите также Сможет ли Месси стать лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Информация поступила в Международный Союз 5 августа из лаборатории, аккредитованной WADA. Пока дело в стадии рассмотрения, World Triathlon воздержится от комментариев.

Полянский может обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и пригласить вскрытие пробы Б.

На Олимпиаде-2020 в Токио Игорь Полянский занял 43 место в личном виде, проиграв более 7 минут чемпиону (26 июля). Также сборная России с Полянским в составе заняла 14 место в смешанной эстафете (31 июля).