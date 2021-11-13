Снова "пострадали" россияне

МОК продолжает восстанавливать справедливость и возвращать награды тем, кто их заслуживает.

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В прыжках в высоту дисквалифицировали россиянина Ивана Ухова. Золотая медаль досталась американцу Эрику Кинарду. А "серебро" поделили катарец Мутаз Эсса Баршим, канадец Дерек Друэн и британец Роберт Грабарз.

Что касается женских прыжков в высоту, то бронзовую награду россиянки Светланы Школиной получит испанка Рут Бейтиа.

В МОК сообщили об аннулировании результатов и дисквалификации сразу трех участниц Олимпиады-2012 по прыжкам в длину – латвийки Инеты Радевичи, Анны Назаровой из России и Анастасии Мирончик из Беларуси.

Призеры в соревнованиях по гребле на каноэ тоже претерпели изменения. Литовского спортсмена Евгения Шуклина лишили серебряной награды на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке. В то же время россиянин Иван Штыль стал ее обладателем, а испанец Альфонсо Бенавидес Лопес де Айяла получил "бронзу". Отметим, что победителем в этой дисциплине является украинец Юрий Чебан.

Изменения на подиуме также произошли в вольной борьбе (весовая категория до 120 килограммов). Аннулировали результаты представителя Узбекистана Артура Таймазова и грузина Давита Модзманашвили. А победителем признали россиянина Биляла Махова и иранца Комейла Гасеми. Однако представитель России сможет добыть медаль лишь после отбытия собственной дисквалификации, то есть после 27 января 2024 года. Махов наказан за употребление допинга.