Санкції діятимуть протягом одного року. World Triathlon щоквартально перевірятиме виконання своїх вимог.

До слова Порушення антидопінгових правил: у Росії відібрали дві медалі Олімпіади-2012

Санкції, зокрема, включають:

федерація триатлону Росії виплатить компенсацію та повернення призових грошей, раніше присуджених триатлоністам, які потрапили під санкції за допінгові порушення;

посадовці Федерації триатлону Росії мають піти у відставку з усіх організацій світового та європейського триатлону терміном на один рік;

федерація триатлону Росії не може проводити жодних заходів світового чи європейського триатлону протягом одного року (до кінця 2022 року).

російська національна федерація має відшкодувати World Triathlon усі витрати, пов'язані з порушеннями антидопінгових правил, скоєних спортсменами та тренерами.

Допінг серед російських триатлоністів: що відомо

У середині серпня учасник Олімпійських ігор у Токіо Ігор Полянський склав позитивний допінг-тест на еритропоетин і був тимчасово усунений World Triathlon.

Наприкінці серпня стало відомо, що допінг-проба учасника Ігор у Пекіні, Лондоні та Ріо-де-Жанейро Олександра Брюханкова дала позитивний результат на цей же препарат, спортсмена було виключено зі збірної Росії та усунуто від роботи у складі президії ФТР.

На початку жовтня за вживання допінгу на чотири роки був дискваліфікований триатлоніст Володимир Турбаєвський.