В России спортсмены массово снялись с соревнований после прибытия допинг-офицеров
В конце декабря на всероссийских соревнованиях по биатлону "Ижевская винтовка" произошли массовые снятия юниорок с Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области по прибытии допинг-офицеров РУСАДА.
Допинг-офицеры прибыли на соревнования после спринтерских гонок у мужчин и женщин. Об этом сообщает "Весь спорт".
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После этого со спринтерской гонки у юниорок снялись 12 спортсменок , а на спринт у юниоров не вышел 21 спортсмен.
"Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся", – говорится в заявлении.
"Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем, во-первых, согласно "Стандарта" а, во-вторых, чтобы не помешать расследованию", – сообщила директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.
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