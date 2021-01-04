В конце декабря на всероссийских соревнованиях по биатлону "Ижевская винтовка" произошли массовые снятия юниорок с Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области по прибытии допинг-офицеров РУСАДА.

Допинг-офицеры прибыли на соревнования после спринтерских гонок у мужчин и женщин. Об этом сообщает "Весь спорт".

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После этого со спринтерской гонки у юниорок снялись 12 спортсменок , а на спринт у юниоров не вышел 21 спортсмен.

"Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся", – говорится в заявлении.

"Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем, во-первых, согласно "Стандарта" а, во-вторых, чтобы не помешать расследованию", – сообщила директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

К слову. В конце декабря за нарушение антидопинговых правил на четыре года была дисквалифицирована 20-летняя биатлонистка Виктория Коновалова.