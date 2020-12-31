20-летняя российская биатлонистка дисквалифицирована на 4 года за допинг: детали скандала
Российская биатлонистка Виктория Коновалова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства.
В организме 20-летней спортсменки было обнаружено запрещенное вещество оксандролон. Срок действия наказания вступил в силу с 15 декабря 2020 года.
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Кроме Коноваловой, решением Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ от соревнований на 2 года отстранен Дмитрий Хропенко, дисквалификация которого начинается с 21 мая 2020 года.
Что известно о Коноваловой
Виктория Коновалова даже не входила в состав сборной России.
В 2020 году она участвовала в этапах юниорского Кубка России, где несколько раз заезжала в тройку лучших.
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