Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак получил "золото" чемпионата Европы, который состоялся в Сплите в 2017 году. Победитель соревнований россиянин Адам Малигов был дисквалифицирован из-за допинга, поэтому награда перешла к украинскому спортсмену.

Источник: фейсбук Федерация тяжелой атлетики Украины

В 2017 году Дмитрий Чумак уверенно шел к золотой награде на чемпионате Европы в Сплите (Хорватия). На пути украинского тяжеловеса стал только российский спортсмен Адам Малигов, который забрал из-под носа украинца "золото".

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"Золото" для украинца

Россиянин был пойман на допинге. Его дисквалификация будет действовать с 19 октября 2019 года. Он будет вне спорта в течение четырех лет.

Кто такой Дмитрий Чумак? 30-летний украинский тяжеловес, который в 2015 году стал бронзовым призером чемпионата мира в многоборье и серебряным в 2018 году. В 2016 году поехал на Олимпиаду в Рио, но наград там не снискал. Дмитрий – многократный чемпион и рекордсмен Украины.

В результате Чумак стал двукратным чемпионом Европы. Первую победу Дмитрий получил как раз в 2017 году, а второй поднялся на пьедестал, но уже на высшую ступень, в 2019 году в Батуми.

Теперь главная цель Дмитрия – Олимпийские игры в Токио, которые состоятся уже летом 2021 года.