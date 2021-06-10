В России остались недовольными решением УЕФА относительно формы сборной Украины

После жалобы России на форму сборной Украины, УЕФА все-таки пошел на уступки россиянам. И заставил Украину внести изменения – убрать лозунг "Героям слава!". Но в России остались недовольными таким решением.
В России решение УЕФА относительно формы сборной Украины назвали "минимальными уступками". Но и из-за этого остались недовольны. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
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"Категорически не согласен с решением УЕФА! Что "Слава Украине!" политический лозунг, что "Героям слава". Убрать второе – это минимальные уступки, на которые пошел УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, из которого потом можно не выйти", – заявил Колосков.
Он также раскритиковал то, что УЕФА в своем решении решил напомнить России решение Генассамблеи ООН, где были признаны территориальные границы Украины. Поэтому использование этого контура Украины не нарушает правила УЕФА.
"При чем здесь вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, еще кого-то", – высказал свое мнение Колосков.
Новая форма сборной Украины и скандальное поведение России
- Сборная Украины 6 июня представила форму для участия в Евро-2020. Форма выполнена в трех вариантах – желтом, синем и белом. Особенностью формы стало изображение контура Украины на ней, включая оккупированный Россией Крым. А также лозунг "Слава Украине!" на спине и "Героям слава!" на обратной стороне.
- В России в тот же день поднялся шквал критики. Сначала там требовали в УЕФА запретить эту форму. Однако в организации заявили, что форма была согласована.
- И все же после официальной жалобы РФС, УЕФА изменил мнение. Там заявили, что сборная Украины со своей формы должна убрать лозунг "Героям слава!".
- В Украине с таким решением несогласны. И пока ведут переговоры с УЕФА, чтобы позволить использовать этот лозунг на форме.