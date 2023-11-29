Олимпийский комитет России (ОКР) отказался от участия в Олимпиаде-2024 в Париже из-за требования к атлетам из РФ выступать в нейтральном статусе. По этому поводу страсти в стране-агрессорке до сих пор не утихают, пишет 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Очередная порция дичи из-за поребрика

Свое недовольство решил выразить старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. 62-летний "геополитик" сравнил полномасштабную агрессию РФ против Украины с войной Израиля против ХАМАС.

Из нас просто пытаются сделать изгоев. Ведь сейчас делается все возможное, чтобы не допустить на Олимпиаду даже тех, кто вроде бы выполнит все требования. Все равно потом будет специальная комиссия по допуску. Я даже не знаю, как это назвать, когда нам пытаются объяснить, что война, которую ведет Израиль, – это совсем другое. Если бы Россия пошла по тому же пути, СВО (так в РФ называют войну в Украине – 24 Канал) давно бы уже закончилась. Но с какими жертвами среди мирного населения! Это самый простой путь,

– заявил Бородавко.

Юрий Бородавко был участником допинговых скандалов в России. Старший тренер сборной РФ в 2010 году дисквалифицирован на два года.