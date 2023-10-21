Россия отказалась принять участие в Олимпиаде-2024. И вот все же некоторые "нейтральные" спортсмены могут поехать на международные соревнования. 24 Канал, ссылаясь на росСМИ

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Самоуничтожились

Олимпийский комитет России принял решение, заключающееся в том, что тамошние атлеты не будут делегированы на Олимпийские игры-2024. Такую информацию разгласили в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ", а именно президент РКР Станислав Поздняков. Дело в том, что глава из страны-агрессора возмущен отношением к российским спортсменам, которым предлагают подписать декларации. Официальное заявление просит осудить преступления войны России против Украины, чтобы иметь возможность участвовать в международных турнирах. "Нейтральные" спортсмены на такое не способны.

На Олимпиаде должны быть русские спортсмены. Но в полной мере российскими их трудно будет назвать, потому что условия, выдвигаемые МОК своими рекомендациями в международные спортивные федерации, в том числе подписание некоторых политических деклараций, ставят под сомнение самую сущность соревнований спортсменов. Если вы спросите, сколько российских спортсменов будет участвовать на Олимпийских играх-2024, то я скажу, что они там не будут участвовать, а вот нейтральные какие-нибудь поедут,

– сказал Поздняков.

Таким образом, Россия в очередной раз делает жертву, обидевшись на весь мир и продвигая свою пропаганду, однако та перестает действовать. Отрезать политику от спорта стране-агрессору становится все труднее. Но вот россияне все же не помешают некоторым тамошним атлетам. Те избирательно получат возможность участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе без национальных флагов и гимна.