Россия всегда использовала спорт как один из инструментов пропаганды. Неудивительно, что после начала полномасштабной агрессии многие российские спортсмены принимали участие в митингах в поддержку войны и открыто одобряют политику Путина.

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Бидный: Российские спортсмены полностью зависят от государства

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в интервью французскому изданию Le Monde рассказал, почему нейтральных россиян не существует.

"Вся система подготовки и отбора российских атлетов базируется на государственных средствах, кровавых деньгах. И спортсмены полностью зависят от государства. Им невозможно не поддерживать войну.

Я вам гарантирую, если российские спортсмены под нейтральными флагами примут участие в Олимпийских играх, то на следующий день по возвращении в Россию они будут носить на плечах символ "Z" на российских стадионах и будут использованы этой большой пропагандистской машиной.

Это 100%. И если они этого не сделают, их посадят в тюрьму", – отметил Бидный.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России принял решение отказаться от участия в Олимпиаде-2024. В стране-террористке не согласны с условиями декларации о нейтральном статусе спортсмена. Впрочем, там подтвердили, что "некие нейтральные атлеты поедут в Париж".

Напомним, что Олимпиада-2024 начнется в Париже 26 июля и продлится до 11 августа.