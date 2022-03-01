"России нет места на спортивной карте": биатлонисты Чехии выступят с сине-желтыми повязками

Украина продолжает страдать от вражеского нападения России. Чешского союза биатлону решил поддержать украинское государство в сложное для него время.

Хамза: Нет предмета для компромисса

Биатлонное сообщество активно поддерживает Украину и ее спортсменов не только в соцсетях. Чешские биатлонисты будут выступать на этапах Кубка мира по сине-желтым повязкам.

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Президент чешского союза биатлона Иржи Хамза заявил, что России нет места на спортивной карте мира. Ни один русский спортсмен не может иметь права выступать на соревнованиях по любому виду спорта.

По моему личному мнению, России в настоящее время нет места на спортивной карте, во всех видах спорта. Ну нет предмета для компромисса. Для диктаторских режимов, таких как русский, спорт является важнейшим элементом пропаганды. Зачем нам, спортсменам, подпитывать эту пропаганду?,

– сказал глава чешского союза.

Биатлонный союз Чехии позволил украинским биатлонистам бесплатно тренироваться на местных базах, когда это позволит ситуация. Хамза предложил спортсменам, тренерам и функционерам предоставить безопасное убежище в Чехии для их детей.

Отметим, что украинские биатлонисты досрочно закончили сезон.

Капитан мужской команды Дмитрий Подручный служит в части Нацгвардии в Тернополе.

Биатлонисты России и Белоруссии будут выступать под нейтральным флагом. Российские и белорусские сборные уже заявили, что их биатлонисты не будут выступать на оставшихся этапах Кубка мира.

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