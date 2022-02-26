Справедливое наказание

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) отреагировал на последние события в Украине, вызванные полномасштабной войной, которую начала Россия. Союзником Владимира Путина стал Александр Лукашенко и его Беларусь. Теперь пришло время отомстить агрессорам на спортивном фронте.

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IBU резко осудил военные действия России и Беларуси в отношении Украины. Союз выразил соболезнования всем пострадавшим. Комитет предложил Федерации биатлона Украины практическую поддержку.

Украинские биатлонисты пропустят последние этапы Кубка мира и IBU. Но сине-желтый флаг все равно будет развеваться на соревнованиях.

После такой агрессии белорусские и российские биатлонисты будут вынуждены выступать под нейтральным флагом. Также форма спортсменов должна быть безнациональных цветов, а организаторы не будут включать гимн России и Беларуси.

Но и это не последнее исключение. Нейтральные спортсмены не смогут набирать очки Кубка наций или эстафеты.

Респект эстонцам и снятие России

Интересно, что организаторы в Эстонии уже заявили, что готовы провести этап в Отепя. Но с одним условием, если участие в старте не будут принимать российские и белорусские биатлонисты.

Пока неизвестно решение организаторов других этапов Кубка мира.

Ой, какая "потеря"! Почти сразу после заявления IBU Россия заявила, что ее биатлонисты больше не выйдут на старт в последних этапах.

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