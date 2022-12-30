Похоже, что переход в Азиатскую конфедерацию футбола переносится. В России создали рабочую группу, которая в марте 2023 года вынесет окончательное решение по сохранению места в УЕФА или выхода из нее. 24 канал со ссылкой на росСМИ.

К теме УЕФА продлила бан России на участие в международных соревнованиях, – Береза о неофициальном решении

Пытаются быть "Европой"

Но даже выход из УЕФА не вернет России право выступать на международном уровне, где для них участие закрыто. Стране-агрессору не удастся избежать санкций, наложенных на нее после 24 февраля.

Напомним, что отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований продолжили и на сезон-2022/2023.

Террористическая страна пытается выйти из выгребной ямы, куда ее запихнул Владимир Путин. Об участии в ЧМ-2026 пока сборная этой страны может только мечтать.

Украинский политик Борислав Береза вообще выложил инсайд – УЕФА продлила бан России на международные соревнования на ближайшие 10 лет. Однако Береза заверил, что это решение пока не официально.

Впервые информация о выходе России из УЕФА появилась еще в ноябре 2022 года.

В 2022 году российская сборная отменила 7 матчей. Состоялись всего три встречи – против Кыргызстана (1:2), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).