Схоже, що перехід до Азійської конфедерації футболу переноситься. У Росії створили робочу групу, яка у березні 2023 року винесе остаточне рішення по збереженню місця в УЄФА або ж виходу з неї, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.

До теми УЄФА продовжила бан Росії на участь у міжнародних змаганнях, – Береза про неофіційне рішення

Намагаються бути "Європою"

Але навіть вихід із УЄФА не поверне Росії право виступати на міжнародному рівні, де для них участь закрита. Країні-агресора не вдасться уникнути санкцій, які наклали на неї після 24 лютого.

Нагадаємо, що усунення російських клубів та збірних від міжнародних змагань продовжили й на сезон-2022/2023.

Терористична країна намагається вийти із вигрібної ями, куди її запхав Владімір Путін. Про участь у ЧС-2026 наразі збірна цієї країни може лише мріяти.

Український політик Борислав Береза й взагалі виклав інсайд – УЄФА продовжила бан Росії на міжнародні змагання на найближчі 10 років. Однак Береза запевнив, що це рішення наразі не є офіційним.

Вперше інформація про вихід Росії із УЄФА з'явилась ще у листопаді 2022 року.

У 2022 році російська збірна скасувала аж 7 матчів. Відбулись лише три зустрічі – проти Киргизстану (1:2), Таджикистану (0:0) та Узбекистану (0:0).