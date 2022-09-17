На кого из сборной делает ставки тренер

Наши спортсмены долго готовились к этому чемпионату. Об этом 24 канала рассказал главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва. Он определил лидеров среди украинских дзюдоистов.

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Так, основными лидерами в женской команде он назвал известную на весь мир Дарью Белодид и Елизавету Литвиненко – юную 18-летнюю спортсменку, чемпионку среди кадетов. По словам Дубровы, она демонстрирует достаточно высокий уровень и может преподнести сюрприз и побороться за награды.

Главными претендентами на медали среди мужской части сборной, по мнению тренера, Богдан Ядов и бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира Яков Хамо.

"Это основные 4 спортсмена, на которых мы рассчитываем, но и другие также находятся в достаточно неплохой форме", – объяснил Дуброва.

Он рассказал, что дзюдоисты провели долгую подготовку к чемпионату и буквально только что вернуться из тренировочного лагеря в Италии, где провели 5 дней и тренировались вместе со спортсменами из 30 стран.

Подготовка идет. Конечно, немножко выбивает из колеи эта ситуация – непонятно, будем ли мы участвовать или нет. Но в целом команда на хорошем ходу, и надеюсь, что 1 – 2 награды нам удастся завоевать,

– подытожил тренер сборной Украины по дзюдо.

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