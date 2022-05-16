В России и Беларуси не будут транслироваться Олимпийские игры 2026 и 2028 годов
Источник:МОК
Россия и Беларусь не были допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК).
Россиянам и белорусам указали знакомое для них направление
Еще 24 февраля 2022 года Россия и Беларусь были включены в тендерный процесс по трансляции Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.
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Тендерные документы принимались до 25 апреля. Россияне и белорусы были изъяты из списка из-за нарушений Олимпийского перемирия правительством своих стран.
Это значит, что в этих враждебных странах не будут транслироваться Олимпиада 2026 и 2028 годов.
К слову. В 2026 году зимние Игры состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а летние соревнования 2028 года – в Лос-Анджелесе.
Спортивные санкции против России и Белоруссии
- Международные спортивные федерации солидарны с Украиной. С первых дней полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны мировые спортивные сообщества осудили действия страны-агрессора и отстранили россиян от участия в соревнованиях под их эгидой.
- В марте прошли Паралимпийские игры в Пекине. Они продолжались с 4 по 13 марта. Представители России и белорусы не смогли выступить в Китае из-за спортивных санкций.
- Украинцев поддержали и другие страны-участницы, ведь большинство государств заявили, что готовы бойкотировать Паралимпиаду-2022, если представители враждебных стран будут допущены к турниру.
- Россию и Беларусь могут лишить членства Международного паралимпийского комитета. Президент IPC Эндрю Парсонс, в ноябре 2022 года, планирует созвать Внеочередную Генеральную Ассамблею, на которой будут рассмотрены дальнейшие шаги в отношении этих стран-агрессоров.
- Большинство федераций олимпийских видов спорта отстранили россиян и белорусов от участия в международных турнирах. Такие наставления им дал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
- Он призвал все спортивные организации не допускать атлетов из России и Белоруссии в соревнования.
- Олимпийское движение сразу же решительно осудило нарушение российским правительством Олимпийского перемирия, призвало перенести все спортивные мероприятия, запланированные в этих враждебных странах.