Россиянин был переизбран на пост президента IBA без голосования

Русский был единственным кандидатом на выборах. Ранее на эту должность баллотировался нидерландец Борис ван дер Ферст, однако его кандидатура была снята из-за нарушения устава Международной ассоциации бокса (IBA).

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Кремлева избрали по процедуре акламации, без голосования.

К слову. Акламация – принятие или отклонение собранием какого-либо предложения без подсчета голосов – только по реакции участников собрания, выраженной возгласами, репликами и так далее.

Борис ван дер Ворст обжалует то, что его признали неподходящим кандидатом на пост главы IBA.

Временный отдел по выдвижению кандидатур Boxing Independent Integrity Unit (BIIU) обвинил ван дер Ворста в агитации вне избирательного периода и сотрудничестве с другими кандидатами. BIIU таким же образом мотивировал решение признать несоответствующими остальных 4 кандидатов – всех не допустили к выборам менее чем за 24 часа до начала Конгресса IBA.

Ван дер Уорст не согласился с решением BIIU и полноценно обжалует его в Спортивном арбитражном суде (CAS). До этого CAS не удовлетворил просьбу нидерландца во введении временных мер – переносе выборов с выходных.

Вмешательство МОК

Международный олимпийский комитет сомневается в переизбрании российского функционера на пост президента Международной боксерской ассоциации (IBA).

В МОК заявили, что IBA зависит от российского "Газпрома".

События, связанные с Генеральной Ассамблеей IBA, в частности, выборы, заслуживают тщательного анализа и лишь усугубляют вопросы и сомнения в управлении IBA. Различные проблемы МОК, включая финансовую зависимость от государственной компании "Газпром", до сих пор не решены,

– говорится в сообщении МОК.

Кстати говоря. Кремлев занимает должность президента с декабря 2020 года, ранее возглавлявший Федерацию бокса России.