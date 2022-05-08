Очередные санкции для россиян и белорусов
В Международном паралимпийском комитете (IPC) будет рассматриваться возможность лишить членства паралимпийских комитетов России и Беларуси из-за войны в Украине.
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Российские и белорусские параатлеты не смогли выступить на Паралимпиаде в Пекине, продолжавшейся с 4 по 13 марта. большинство сборных выступили в поддержку Украины. Они заявляли, что будут бойкотировать представителей враждебных стран, если они будут допущены к турниру.
Однако оба национальных комитета до сих пор имеют членство в IPC.
СМИ сообщают, что президент IPC Эндрю Парсонс, в ноябре 2022 года, планирует созвать Внеочередную Генеральную Ассамблею, на которой будут рассмотрены дальнейшие шаги в отношении России и Беларуси.
Члены IPC будут голосовать за то, прекратить или приостановить членство этих комитетов.
Международный паралимпийский комитет настроен решительно
Также на ассамблее могут рассмотреть вопрос, внести ли соблюдение олимпийского перемирия в перечень обязанностей членов IPC. По словам Парсонса, именно поэтому совет Международного паралимпийского комитета "не мог в первую очередь устранить Россию и Беларусь".
Я считаю, что есть прямая связь между реакцией международного спортивного сообщества, в нашем случае – национальных паралимпийских комитетов, и тем, что происходит в Украине или что там будет дальше,
– заверил Парсонс.
Также глава IPC убежден, что все зависит от того, как будут развиваться события в войне. И все же он сомневается, что российские и белорусские параспортсмены вернутся в международные соревнования в ближайшее время.
Как выступила Украина в Пекине
- Паралимпийская сборная Украины ярко выступила в Пекине. Национальная команда заняла второе место в медальном зачете. Наши атлеты уступили только хозяевам соревнований – сборной Китая.
- Украинцы завоевали 11 наград высшего сорта, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. Такое количество наград является рекордным для нашей сборной.