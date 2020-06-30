Роскошный гол Зубкова может стать лучшим в чемпионате Венгрии: видео
Результативный удар украинского полузащитника "Ференцвароша" Александра Зубкова может стать самым красивым голом сезона в Венгрии. Голосование уже завершено, победителя назовут в ближайшее время.
Приятную весть об украинце сообщает официальный сайт "Ференцвароша". Его результативный удар в ворота "Академии Пушкаша" в декабрьском матче номинирован на звание лучшего в сезоне.
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Номинация украинца
Всего же на его счету два мяча в том матче. На 7-й минуте он взял инициативу на себя и отличился красивым ударом, а на 40-й минуте Зубков вновь огорчил голкипера соперников.
В этом сезоне Зубков девять раз отличался в поединках.
Голосование уже завершено, победителя назовут в ближайшее время.
Добавим, что украинец официально подписал четырехлетний контракт с венгерским клубом. Ранее сообщалось, что в услугах молодого украинца заинтересован турецкий "Фенербахче".
Команда Реброва уже досрочно стала чемпионом этого сезона.
Невероятный гол Зубкова смотрите видео:
Карьера Александра Зубкова
- Дебютировал за главную команду дончан в сентябре 2015 года. Вышел на старте в выездном кубковом поединке против "Тернополя" и отыграл весь матч. В мае 2016 впервые сыграл в Премьер-лиге, выйдя на замену в домашнем матче против луганской "Зари". Контракт Зубкова принадлежит "горнякам".
- В августе 2018 года ушел в аренду в "Мариуполь".
- А с 2019 года на правах аренды защищает цвета венгерского "Ференцвароша".
- Теперь футболист стал полноценным игроком команды Реброва. Зубков забил 10 голов и сделал 12 ассистов в 41-м матче.