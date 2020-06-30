Розкішний гол Зубкова може стати найкращим у чемпіонаті Угорщини: відео
Результативний удар українського півзахисника "Ференцварошу" Олександра Зубкова може стати найкрасивішим голом сезону в Угорщині. Голосування вже завершено, переможця назвуть найближчим часом.
Приємну звістку про українця повідомляє офіційний сайт "Ференцварошу". Його результативний удар у ворота "Академії Пушкаша" у грудневому матчі номінований на звання найкращого в сезоні.
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Номінація українця
Всього ж на його рахунку два м'ячі в тому матчі На 7-й хвилині він взяв на себе ініціативу і відзначився красивим ударом, а на 40-й хвилині Зубков знову засмутив голкіпера суперників.
У цьому сезоні Зубков дев'ять разів відзначався у поєдинках.
Голосування вже завершено, переможця назвуть найближчим часом.
Додамо, що українець офіційно підписав чотирирічний контракт з угорським клубом. Раніше повідомлялось, що у послугах молодого українця зацікавлений турецький "Фенербахче".
Команда Реброва вже достроково стала чемпіоном цього сезону.
Неймовірний гол Зубкова дивіться відео:
Кар'єра Олександра Зубкова
- Дебютував за головну команду донеччан у вересні 2015 року. Вийшов у старті у виїзному кубковому поєдинку проти "Тернополя" та відіграв увесь матч. У травні 2016 вперше зіграв у Прем'єр-лізі, вийшовши на заміну у домашньому матчі проти луганської "Зорі". Контракт Зубкова належить "гірникам".
- У серпні 2018 року пішов у оренду в "Маріуполь".
- А з 2019 року на правах оренди захищає кольори угорського "Ференцварошу".
- Тепер футболіст став повноцінним гравцем команди Реброва. Зубков забив 10 голів і зробив 12 асистів у 41-му матчі.