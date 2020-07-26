Роскошная Свитолина похвасталась соблазнительными фото на яхте посреди моря
Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала болельщикам, как отдыхает на яхте посреди моря во Франции. Болельщики не смогли обойти стороной красивые фотографии девушки.
Фотографией девушка поделилась в своем Instagram. Роскошные пейзажи Франции лишь подчеркнули красоту 25-летней теннисистки.
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Свитолина отдыхает на Лазурном берегу вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом, для которого Франция является родной страной. Болельщики забросали девушку комментариями под постами. Фото собрало уже более 35 тысяч лайков.
Добавим, что Свитолина проиграла Петкович на турнире в Берлине в матче за третье место.
Достижения Элины Свитолиной: главное
- Третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах.
- Чемпионка итогового турнира WTA Finals 2018 года.
- Выиграла 14 турниров WTA в одиночном разряде и два в парном.
- Дважды добиралась до полуфиналов на турнирах Большого шлема (2019) и четыре раза была в четвертьфинале (2015, 2017, 2018, 2019). Четвертьфиналистка Олимпийских игр 2016 года.
- Самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса, установила много национальных рекордов.
- Заняла наивысшую среди украинских теннисистов третью позицию в мировом рейтинге.
- Побеждала в итоговом чемпионате года, единственная среди женщин достигала полуфиналов турниров Большого шлема в одиночном разряде.
- Почетная гражданка Харькова.