Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала болельщикам, как отдыхает на яхте посреди моря во Франции. Болельщики не смогли обойти стороной красивые фотографии девушки.

Фотографией девушка поделилась в своем Instagram. Роскошные пейзажи Франции лишь подчеркнули красоту 25-летней теннисистки.

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Свитолина отдыхает на Лазурном берегу вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом, для которого Франция является родной страной. Болельщики забросали девушку комментариями под постами. Фото собрало уже более 35 тысяч лайков.

Добавим, что Свитолина проиграла Петкович на турнире в Берлине в матче за третье место.

Достижения Элины Свитолиной: главное