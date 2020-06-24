Первая ракетка Украины Элина Свитолина – "Почетная гражданка города Харькова"
Первой ракетке Украины Элине Свитолиной присвоили звание "Почетный гражданин города Харькова". Это ее вторая такая почетная награда в родной стране.
По решению Харьковского городского совета почетными гражданами города стали четверо украинцев, сообщает официальный сайт местного городского совета.
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Ранее сообщалось, что кандидатура Свитолиной была одной из главных на соискание звания "Почетный гражданин города Харькова"
В 2018 году украинская теннисистка получила награду "Гордость Украины" за победу на Итоговом турнире WTA.
Почетным званием в 2020 году отмечены:
- Бизнесмен, президент бизнес-группы "DCH" Александр Ярославский.
- Председатель Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктор Ковтун
- Первая ракетка Украины, член национальной сборной по теннису Элина Свитолина
- Директор Харьковской гимназии №6 "Мариинская гимназия" Александра Зуб.
Достижения Элины Свитолиной: главное
- Третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах.
- Чемпионка итогового турнира WTA Finals 2018 года.
- Выиграла 14 турниров WTA в одиночном разряде и два в парном.
- Дважды добиралась до полуфиналов на турнирах Большого шлема (2019) и четыре раза была в четвертьфинале (2015, 2017, 2018, 2019). Четвертьфиналистка Олимпийских игр 2016 года.
- Самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса, установила много национальных рекордов.
- Заняла наивысшее среди украинских теннисистов – третью позицию в мировом рейтинге.
- Побеждала в итоговом чемпионате года, единственная среди женщин достигала полуфиналов турниров Большого шлема в одиночном разряде.