Розкішна Світоліна похизувалась спокусливими фото на яхті посеред моря
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Перша ракетка України Еліна Світоліна показала вболівальникам, як відпочиває на яхті посеред моря у Франції. Вболівальники не змогли обійти осторонь красивих світлин дівчини.
Світлина дівчина поділилась у своєму Instagram. Розкішні краєвиди Франції лише підкреслили красу 25-річної тенісистки.
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Світоліна відпочиває на Лазурному березі разом із своїм бойфрендом Гаелем Монфісом для якого Франція є рідною країною. Вболівальники закидали дівчину коментарями під постами. Фото назбирало вже понад 35 тисяч вподобань.
Додамо, що Світоліна програла Петковіч на турнірі в Берліні у матчі за третє місце.
Досягнення Еліни Світоліної: головне
- Третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках.
- Чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року.
- Виграла 14 турнірів WTA в одиночному розряді та два у парному.
- Двічі діставалася півфіналів на турнірах Великого шлему (2019) і чотири рази була у чвертьфіналі (2015, 2017, 2018, 2019). Чвертьфіналістка Олімпійських ігор 2016 року.
- Найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу, встановила багато національних рекордів.
- Зайняла найвищу серед українських тенісистів третю позицію в світовому рейтингу.
- Перемагала в підсумковому чемпіонаті року, єдина серед жінок досягала півфіналів турнірів Великого шлему в одиночному розряді.
- Почесна громадянка Харкова.