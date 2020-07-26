Перша ракетка України Еліна Світоліна показала вболівальникам, як відпочиває на яхті посеред моря у Франції. Вболівальники не змогли обійти осторонь красивих світлин дівчини.

Світлина дівчина поділилась у своєму Instagram. Розкішні краєвиди Франції лише підкреслили красу 25-річної тенісистки.

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Світоліна відпочиває на Лазурному березі разом із своїм бойфрендом Гаелем Монфісом для якого Франція є рідною країною. Вболівальники закидали дівчину коментарями під постами. Фото назбирало вже понад 35 тисяч вподобань.

Додамо, що Світоліна програла Петковіч на турнірі в Берліні у матчі за третє місце.

Досягнення Еліни Світоліної: головне